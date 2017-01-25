قريباً إطلاق المرحلة الثانية من "خبرات".. والعصيمي للراغبين: طوروا لغتكم

بعد إقرار خطة تطوير البرنامج.. وسيكون على مسارين مختلفين

أعلنت وزارة التعليم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التطوير المهني النوعي "خبرات" قريباً، بعد إقرار خطة تطوير البرنامج في نسخته الثانية اليوم. وسيكون على مسارين مختلفين.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي : أحدهما لمعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية والآخر للمعلمين والمعلمات من مختلف التخصصات بالإضافة إلى القيادات المدرسية، والمرشدين ومشرفي المواد.

‏وأهاب العصيمي بالمعلمين الراغبين في الإلتحاق بالبرنامج هذا العام الاستفادة من هذه الفترة في تطوير لغتهم الإنجليزية.