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قسم جراحة المخ والأعصاب بعسير يجري عدداً من العمليات المتقدمة بـ"أطفال أبها"

أعمارهم بين العام والنصف و10 أعوام يعانون من أورام دماغية

 قام أطباء قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير المركزي، في إطار برنامج التعاون المشترك بين المستشفى ومستشفيات المنطقة، بإجراء عمليات بمستشفى الولادة والأطفال بأبها، حيث تم إجراء أربع عمليات نوعية متقدمة لأطفال يعانون من أورام دماغية خلال الشهر الماضي.

وتراوحت أعمار الأطفال ما بين السنة والنصف وحتى العشر سنوات، وتكللت تلك العمليات بالنجاح ولله الحمد، وغادر جميع الأطفال المستشفى بصحة وعافية، مع استكمال العلاج الكيماوي والإشعاعي لهم.

وقام القسم بإجراء عمليات زراعة محفزات عصبية للعصب الحائر لمرضى التشنج المقاوم الذي لم يستجب للأدوية، في إطار برنامج علاج الحالات الصرعية جراحياً، والذي بدأ مؤخراً.

ويُعتبر قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير هو القسم التحويلي والمرجعي في المنطقة والمناطق المجاورة، وتم تجهيز القسم تجهيزاً مكتملاً للقيام بهذا الدور.

الجدير بالذكر أن مستشفى عسير، ومن خلال برنامج التعاون المشترك مع المستشفيات قام بالتعاون مع مستشفى أحد رفيدة في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، وتم حتى الآن عمل أكثر من ٣١ عملية بمستشفى أحد رفيدة، وسيتلوها تعاون في جراحة العظام.

ويأتي هذا التعاون من استشعار المستشفى لدوره المرجعي والمساهمة في تقديم الخدمة بعيداً عن المركزية، ودعماً للكوادر الطبية بالمستشفيات الأخرى، مما ينعكس على تقديم خدمة شاملة وميسرة للمرضى بدعم كبير من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير ومساعديه وإدارة المستشفيات، ومن المشرف العام على مستشفى عسير المركزي، وجميع منسوبي المستشفى، ومن مديري المستشفيات المتعاونة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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قسم جراحة المخ والأعصاب بعسير يجري عدداً من العمليات المتقدمة بـ"أطفال أبها"
سبق

 قام أطباء قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير المركزي، في إطار برنامج التعاون المشترك بين المستشفى ومستشفيات المنطقة، بإجراء عمليات بمستشفى الولادة والأطفال بأبها، حيث تم إجراء أربع عمليات نوعية متقدمة لأطفال يعانون من أورام دماغية خلال الشهر الماضي.

وتراوحت أعمار الأطفال ما بين السنة والنصف وحتى العشر سنوات، وتكللت تلك العمليات بالنجاح ولله الحمد، وغادر جميع الأطفال المستشفى بصحة وعافية، مع استكمال العلاج الكيماوي والإشعاعي لهم.

وقام القسم بإجراء عمليات زراعة محفزات عصبية للعصب الحائر لمرضى التشنج المقاوم الذي لم يستجب للأدوية، في إطار برنامج علاج الحالات الصرعية جراحياً، والذي بدأ مؤخراً.

ويُعتبر قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير هو القسم التحويلي والمرجعي في المنطقة والمناطق المجاورة، وتم تجهيز القسم تجهيزاً مكتملاً للقيام بهذا الدور.

الجدير بالذكر أن مستشفى عسير، ومن خلال برنامج التعاون المشترك مع المستشفيات قام بالتعاون مع مستشفى أحد رفيدة في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، وتم حتى الآن عمل أكثر من ٣١ عملية بمستشفى أحد رفيدة، وسيتلوها تعاون في جراحة العظام.

ويأتي هذا التعاون من استشعار المستشفى لدوره المرجعي والمساهمة في تقديم الخدمة بعيداً عن المركزية، ودعماً للكوادر الطبية بالمستشفيات الأخرى، مما ينعكس على تقديم خدمة شاملة وميسرة للمرضى بدعم كبير من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير ومساعديه وإدارة المستشفيات، ومن المشرف العام على مستشفى عسير المركزي، وجميع منسوبي المستشفى، ومن مديري المستشفيات المتعاونة.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
01:52 PM
أعمارهم بين العام والنصف و10 أعوام يعانون من أورام دماغية

قسم جراحة المخ والأعصاب بعسير يجري عدداً من العمليات المتقدمة بـ"أطفال أبها"

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بندر آل عوض - عسير
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 قام أطباء قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير المركزي، في إطار برنامج التعاون المشترك بين المستشفى ومستشفيات المنطقة، بإجراء عمليات بمستشفى الولادة والأطفال بأبها، حيث تم إجراء أربع عمليات نوعية متقدمة لأطفال يعانون من أورام دماغية خلال الشهر الماضي.

وتراوحت أعمار الأطفال ما بين السنة والنصف وحتى العشر سنوات، وتكللت تلك العمليات بالنجاح ولله الحمد، وغادر جميع الأطفال المستشفى بصحة وعافية، مع استكمال العلاج الكيماوي والإشعاعي لهم.

وقام القسم بإجراء عمليات زراعة محفزات عصبية للعصب الحائر لمرضى التشنج المقاوم الذي لم يستجب للأدوية، في إطار برنامج علاج الحالات الصرعية جراحياً، والذي بدأ مؤخراً.

ويُعتبر قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير هو القسم التحويلي والمرجعي في المنطقة والمناطق المجاورة، وتم تجهيز القسم تجهيزاً مكتملاً للقيام بهذا الدور.

الجدير بالذكر أن مستشفى عسير، ومن خلال برنامج التعاون المشترك مع المستشفيات قام بالتعاون مع مستشفى أحد رفيدة في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، وتم حتى الآن عمل أكثر من ٣١ عملية بمستشفى أحد رفيدة، وسيتلوها تعاون في جراحة العظام.

ويأتي هذا التعاون من استشعار المستشفى لدوره المرجعي والمساهمة في تقديم الخدمة بعيداً عن المركزية، ودعماً للكوادر الطبية بالمستشفيات الأخرى، مما ينعكس على تقديم خدمة شاملة وميسرة للمرضى بدعم كبير من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير ومساعديه وإدارة المستشفيات، ومن المشرف العام على مستشفى عسير المركزي، وجميع منسوبي المستشفى، ومن مديري المستشفيات المتعاونة.

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