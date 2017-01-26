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قصي وعبدالرحمن الخيبري قدساويان حتى نهاية الموسم

أعلن نادي القادسية عن ضمه لاعب الاتحاد قصي الخيبري إلى صفوف الفريق الأول بالنادي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
وحضر توقيع العقد نائب رئيس النادي والمشرف العام على الفريق الأول عبدالله بادغيش ووكيل اللاعب الدكتور منصور اليامي ومدير الفريق غازي عسيري.
كما تعاقدت إدارة النادي مع لاعب خط وسط فريق الشباب السابق عبدالرحمن الخيبري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
يذكر أن إدارة الشباب قد وقعت مخالصة مالية مع عبدالرحمن الخيبري في مطلع هذا الشهر وبالتالي أصبح اللاعب حراً.
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قصي وعبدالرحمن الخيبري قدساويان حتى نهاية الموسم
سبق

أعلن نادي القادسية عن ضمه لاعب الاتحاد قصي الخيبري إلى صفوف الفريق الأول بالنادي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
وحضر توقيع العقد نائب رئيس النادي والمشرف العام على الفريق الأول عبدالله بادغيش ووكيل اللاعب الدكتور منصور اليامي ومدير الفريق غازي عسيري.
كما تعاقدت إدارة النادي مع لاعب خط وسط فريق الشباب السابق عبدالرحمن الخيبري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
يذكر أن إدارة الشباب قد وقعت مخالصة مالية مع عبدالرحمن الخيبري في مطلع هذا الشهر وبالتالي أصبح اللاعب حراً.
 

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
12:11 AM

قصي وعبدالرحمن الخيبري قدساويان حتى نهاية الموسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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أعلن نادي القادسية عن ضمه لاعب الاتحاد قصي الخيبري إلى صفوف الفريق الأول بالنادي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
وحضر توقيع العقد نائب رئيس النادي والمشرف العام على الفريق الأول عبدالله بادغيش ووكيل اللاعب الدكتور منصور اليامي ومدير الفريق غازي عسيري.
كما تعاقدت إدارة النادي مع لاعب خط وسط فريق الشباب السابق عبدالرحمن الخيبري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
يذكر أن إدارة الشباب قد وقعت مخالصة مالية مع عبدالرحمن الخيبري في مطلع هذا الشهر وبالتالي أصبح اللاعب حراً.
 

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