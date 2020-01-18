قضية "تزوير توقيع الوزير" تعود للواجهة.. الاستئناف ترفض براءة المتهمين

انفردت "سبق" بنشرها العام الماضي.. والجزائية تنظرها اليوم

عادت قضية "تزوير توقيع الوزير" للواجهة من جديد، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الجزائية بجدة ببراءة جميع المتهمين في القضية، وإعادة القضية للمحكمة لإعادة النظر فيها.



وكانت القضية التي انفردت بتفاصيلها "سبق" العام الماضي تمثلت في تزوير توقيع وزير العمل الأسبق لإصدار 1083 من التأشيرات للعمالة الباكستانية لإحدى الشركات المحلية، وكشف حينها تفاصيل التزوير أحد الموظفين في الوزارة.



ومن المقرر أن تشهد اليوم الأربعاء المحكمة الجزائية في جدة جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين.



يأتي ذلك بعد اعتراض المدعي العام في محكمة الاستئناف على الحكم السابق حيث تقدم الموظف المتضرر ببرقية للاستئناف يفيد بأن لديه أدلة وقرائن "تسجيلات صوتية" تدين مستشار الوزير ووجود عدد من الشهود عليه في القضية، مما دعا الاستئناف لنقض الحكم وإعادة ملف القضية مرة أخرى مع إشارتها إلى وجوب الاستماع للتسجيل الصوتي وأقوال الشهود بينهم مدير مكتب العمل بمحافظة جدة الأسبق وآخرين.



وقالت مصادر: "حسب صك النقض فقد شكلت لجنة من رئيس محكمة الاستئناف و3 أعضاء من القضاة ورأوا أن هناك طرفاً مجهولاً ساعد المتهمين الذين تم براءتهم بتزوير محررات رسمية الذي تعمد المتهم الرئيس عدم ذكره، بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة وجعل وقائع مزوره في صورة وقائع صحيحة وذلك بتضمينها الموافقة على تلك الطلبات والتوقيع عليها بتوقيع مزور على وزير العمل.



وينتظر اليوم أن يحضر المتهمون لاعادة استجوابهم مع السماع لأقوال الموظف الذي كشف تفاصيل التزوير.

