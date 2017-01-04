قضية جديدة تهدِّد الاتحاد بالهبوط.. وتونسي يؤكد: شكوناهم للفيفا

أكد أن المبلغ 2.3 مليون يورو.. ورحّب بالحل الودي

كشف المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي أن إدارة النادي تقدمت بشكوى رسمية ضد نادي الاتحاد بعد إخلال إدارة الاتحاد بالاتفاقية المبرمة بين الإدارتين نظير صفقة انتقال مهاجم الفريق أحمد العكايشي.



وقال المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي في حديثه الفضائي لبرنامج في المرمى: تقدمنا بشكوى لدى الفيفا بعد محاولات لحل الأمر مع نادي الاتحاد بشكل ودي. مضيفًا بأن الاتحاد لم يلتزم بالاتفاقية الجديدة، وبعد محاولات التواصل وديًّا دون فائدة اتجهت إدارة النجم الساحلي إلى الفيفا، على حد قوله.



وكشف عن المبلغ المستحق على نادي الاتحاد، الذي بلغ 2.3 مليون يورو، وليس 700 ألف يورو كما يشاع.



‏وتابع حديثه: نتمنى أن لا يصل الاتحاد إلى عقوبة التهبيط إلى الدرجة الأولى بسبب هذه القضايا، وما زلنا نقبل بالحل الودي.

