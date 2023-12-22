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قضية رجل المرور والشاب .. أمير جازان يوجِّه بسرعة التحقيق والحيادية

زعلة: الأمير حريصٌ على كرامة الجميع ولا يرضى بالخروج عن واجبات الوظيفة

كشف المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان محافظ صبيا علي بن موسى زعلة؛ أن أمير جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز؛ تابع تفاصيل واقعة (مشادة رجل المرور والشاب) وأصدر تعليماته العاجلة للجهات المختصّة بسرعة التحقّق من مُلابسات الموضوع بكل دقة وحيادية.

 

وأكّد المتحدث الرسمي، حرص أمير المنطقة على كرامة المواطنين والمقيمين وعدم تعرّضهم لأيِّ تجاوزاتٍ بحقهم؛ حيث إنه لا يرضى مطلقاً بخروج أيّ فرد مدنياً كان أم عسكرياً عن مقتضيات الوظيفة العامة وواجباتها.

 

وكان مقطع فيديو قد تمّ تداوله لمشادّة عنيفة بين أحد رجال المرور بمنطقة جازان ومواطن شاب بنقطة تفتيش دوّار عكاظ؛ حيث قام رجل المرور بسحب الشاب وتمزيق ملابسه لإركابه بالقوة الجبرية الدورية، فيما علمت "سبق"، أن إدارة المرور أحالت أحد منسوبيها إلى الشرطة لمعرفة مُلابسات القضية.

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قضية رجل المرور والشاب .. أمير جازان يوجِّه بسرعة التحقيق والحيادية
سبق

كشف المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان محافظ صبيا علي بن موسى زعلة؛ أن أمير جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز؛ تابع تفاصيل واقعة (مشادة رجل المرور والشاب) وأصدر تعليماته العاجلة للجهات المختصّة بسرعة التحقّق من مُلابسات الموضوع بكل دقة وحيادية.

 

وأكّد المتحدث الرسمي، حرص أمير المنطقة على كرامة المواطنين والمقيمين وعدم تعرّضهم لأيِّ تجاوزاتٍ بحقهم؛ حيث إنه لا يرضى مطلقاً بخروج أيّ فرد مدنياً كان أم عسكرياً عن مقتضيات الوظيفة العامة وواجباتها.

 

وكان مقطع فيديو قد تمّ تداوله لمشادّة عنيفة بين أحد رجال المرور بمنطقة جازان ومواطن شاب بنقطة تفتيش دوّار عكاظ؛ حيث قام رجل المرور بسحب الشاب وتمزيق ملابسه لإركابه بالقوة الجبرية الدورية، فيما علمت "سبق"، أن إدارة المرور أحالت أحد منسوبيها إلى الشرطة لمعرفة مُلابسات القضية.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
12:15 PM
زعلة: الأمير حريصٌ على كرامة الجميع ولا يرضى بالخروج عن واجبات الوظيفة

قضية رجل المرور والشاب .. أمير جازان يوجِّه بسرعة التحقيق والحيادية

A A A
محمد المواسي - جازان
29
36,744

كشف المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان محافظ صبيا علي بن موسى زعلة؛ أن أمير جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز؛ تابع تفاصيل واقعة (مشادة رجل المرور والشاب) وأصدر تعليماته العاجلة للجهات المختصّة بسرعة التحقّق من مُلابسات الموضوع بكل دقة وحيادية.

 

وأكّد المتحدث الرسمي، حرص أمير المنطقة على كرامة المواطنين والمقيمين وعدم تعرّضهم لأيِّ تجاوزاتٍ بحقهم؛ حيث إنه لا يرضى مطلقاً بخروج أيّ فرد مدنياً كان أم عسكرياً عن مقتضيات الوظيفة العامة وواجباتها.

 

وكان مقطع فيديو قد تمّ تداوله لمشادّة عنيفة بين أحد رجال المرور بمنطقة جازان ومواطن شاب بنقطة تفتيش دوّار عكاظ؛ حيث قام رجل المرور بسحب الشاب وتمزيق ملابسه لإركابه بالقوة الجبرية الدورية، فيما علمت "سبق"، أن إدارة المرور أحالت أحد منسوبيها إلى الشرطة لمعرفة مُلابسات القضية.

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