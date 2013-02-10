قفز للمركز الثامن.. "بنو قادس" ضرب الراقي برباعية موجعة

"أنجوس" أعاد صياغة الفريق و"إلتون" صنع الفارق

تصوير - علي الحاجي: تغلب فريق القادسية الأول لكرة القدم على ضيفه الأهلي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة ضمن الجولة 18 من دوري جميل.

بهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 20 نقطة وقفز للمركز الثامن، فيما بقي الأهلي على رصيده السابق 40 نقطة في المركز الثاني.

الشوط الأول

في الدقيقة 8 تلقى "محمد آل فتيل" عكسية داخل منطقة جزاء القادسية حولها الأول برأسه لتعتلي العارضة بقليل.

كاد النيجيري "باتريك" يحقق الهدف الأول للقادسية في الدقيقة 19 حينما تلقى عكسية داخل المنطقة حولها برأسه لتمر بجوار القائم الأيسر لحارس المرمى وتخرج لركلة مرمى.

وبعد سيطرة أهلاوية أهدر "سلمان المؤشر" هدفًا محققًا أمام المرمى بعدما تلقى تمريرة من "السومة" داخل منطقة الـ18 سددها الأول بقدمه قوية ولكن كرته ابتعدت عن المرمى.

وفي الدقيقة 40 تمكن المدافع "عبدالمحسن فلاته" من تحقيق هدف التقدم للقادسية بعدما تلقى عكسية من "ألتون" حولها "فلاته" بقدمه لترتطم في يدي حارس المرمى "الرحيلي" وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الإضافي أضاف "عبدالمحسن فلاته" هدفه الثاني للقادسية، بعدما تلقى عكسية من كرة ثابتة حولها بقدمه داخل الشباك.

الشوط الثاني

تمكن "بيسمارك" من إضافة الهدف الثالث للقادسية في الدقيقة 53 بعدما تمكن من تجاوز المدافع "عقيل بلغيث" وحارس المرمى ليسكن الكرة في المرمى الخالي كهدف قدساوي ثالث.

وفي الدقيقة 69 كاد "عمر السومة" أن يقلص النتيجة لفريقه بعدما تلقى عرضية داخل المنطقة سددها بقدمه لترتطم بقدم المدافع القدساوي وتخرج لركلة ركنية.

ومن كرة جميلة في الدقيقة 78 تمكن "نايف هزازي" من إضافة الهدف الرابع للقادسية إثر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في عارضة "الرحيلي" وسكنت الشباك كهدف رابع.

وفي الدقيقة 88 حقق "عمر السومة" الهدف الأول لفريقه إثر كرة عرضية من "منصور الحربي" حولها الأول برأسه داخل شباك القادسية.