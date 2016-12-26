"قوات الأسد" تنفذ اعتقالات في مخيم خان الشيح بريف دمشق

داهمت مخزناً لجمعية فلسطين الخيرية وصادرت محتوياته

اقتحمت "قوات الأسد" والمليشيات المسلحة الموالية لها مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي، ونفذت حملة اعتقالات واسعة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين بالمخيم.

وأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن "قوات الأسد" قامت بمداهمة مخزن تابع لجمعية فلسطين الخيرية ومصادرة جميع محتوياته من مواد تموينية وغذائية كانت مخصصة للتوزيع على الأهالي.

وقالت المجموعة في بيان: "دوريات قوات الأسد اعتقلت خلال مداهماتها لأحياء المدنيين في خان الشيح ثلاثة لاجئين من عائلة واحدة هم فادي وخالد وحمودة الهندي".

وكانت عناصر أمنية تابعة للنظام السوري شنّت حملة اعتقالات في مخيم خان الشيح طالت عدداً من أبناء المخيم عُرف منهم الشاب فارس عيسات والشاب محمد عبد الله ومحمد عرسان.

وقامت تلك العناصر بمصادرة سيارات تابعة لمؤسسات إغاثية من داخل مخيم خان الشيح من المقرر توزيع مساعداتها على أبناء المخيم.

ودعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا مجددًا ذوي المعتقلين والمفقودين من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى إضافة بيانات أبنائهم إلى سجلاتها، مؤكدة أنها تعمل على تزويد العديد من المؤسسات والمنظمات والهيئات الحقوقية الدولية بتلك القوائم باللغتين العربية والإنجليزية.

يذكر أن المجموعة وثقت 1135 معتقلة ومعتقلاً فلسطينياً في سجون النظام السوري بالإضافة إلى 301 مفقوداً.