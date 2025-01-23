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"قوات الأمن" تنجح في عملية أمنية بجدة .. مقتل إرهابيَّيْن

أطلقا النار وفشلا في الهرب فأقدما على الانتحار بأحزمة ناسفة

نجحت عملية أمنية نفّذتها قوات الأمن، صباح اليوم، في حي الحرازات بمحافظة جدة، والتي دهمت خلالها إرهابيين وتبادلت إطلاق النار معهم.

ووفقاً لمعلومات أولية أسفرت العملية عن انتحار اثنيْن من الإرهابيين بعد استخدامهما أحزمة ناسفة.

وكانت قوات الأمن قد حاصرت موقع تواجد فيه الإرهابيون؛حيث طالبتهم بتسليم أنفسهم، قبل أن يبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، الذين تعاملوا مع الموقف؛ حيث تمّ تبادل إطلاق النار قبل أن يقدم الإرهابيان على الانتحار بعد فشلهما في محاولة الهروب.

 ينتظر أن تصدر وزارة الداخلية بياناً تفصيلياً عن العملية في وقتٍ لاحق.

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"قوات الأمن" تنجح في عملية أمنية بجدة .. مقتل إرهابيَّيْن
سبق

نجحت عملية أمنية نفّذتها قوات الأمن، صباح اليوم، في حي الحرازات بمحافظة جدة، والتي دهمت خلالها إرهابيين وتبادلت إطلاق النار معهم.

ووفقاً لمعلومات أولية أسفرت العملية عن انتحار اثنيْن من الإرهابيين بعد استخدامهما أحزمة ناسفة.

وكانت قوات الأمن قد حاصرت موقع تواجد فيه الإرهابيون؛حيث طالبتهم بتسليم أنفسهم، قبل أن يبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، الذين تعاملوا مع الموقف؛ حيث تمّ تبادل إطلاق النار قبل أن يقدم الإرهابيان على الانتحار بعد فشلهما في محاولة الهروب.

 ينتظر أن تصدر وزارة الداخلية بياناً تفصيلياً عن العملية في وقتٍ لاحق.

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
09:48 AM
اخر تعديل
23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
08:43 AM
أطلقا النار وفشلا في الهرب فأقدما على الانتحار بأحزمة ناسفة

"قوات الأمن" تنجح في عملية أمنية بجدة .. مقتل إرهابيَّيْن

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عبدالله البرقاوي - جدة
224
301,066

نجحت عملية أمنية نفّذتها قوات الأمن، صباح اليوم، في حي الحرازات بمحافظة جدة، والتي دهمت خلالها إرهابيين وتبادلت إطلاق النار معهم.

ووفقاً لمعلومات أولية أسفرت العملية عن انتحار اثنيْن من الإرهابيين بعد استخدامهما أحزمة ناسفة.

وكانت قوات الأمن قد حاصرت موقع تواجد فيه الإرهابيون؛حيث طالبتهم بتسليم أنفسهم، قبل أن يبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، الذين تعاملوا مع الموقف؛ حيث تمّ تبادل إطلاق النار قبل أن يقدم الإرهابيان على الانتحار بعد فشلهما في محاولة الهروب.

 ينتظر أن تصدر وزارة الداخلية بياناً تفصيلياً عن العملية في وقتٍ لاحق.

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