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قوات الطوارئ الخاصة بجازان تبدأ القبول على وظيفة "جندي"

أيام الأحد والاثنين والثلاثاء حسب النسب

تبدأ قوة الطوارئ الخاصّة بمنطقة جازان غداً, استقبال طلبات الراغبين في التقدم على وظيفة (جندي) لحاملي الثانوية العامة, وذلك بمقر قوة الطوارئ, حيث خصصت يوم الأحد للتقديم الحاصلين على نسبة 80% فأعلى , وبعد غدٍ الاثنين للحاصلين على نسبة 70% فأعلى، فيما ستستقبل الثلاثاء المقبل المتقدمين من أصحاب النسب ما دون 70% وأقل .

واشترطت قوة الطوارئ الخاصة بجازان أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ وألا يقل طوله عن "170" سم، وأن يكون لائقاً طبياً، ولا يزيد عمره عن "24" عاماً, وأن تنطبق على المتقدم شروط التعيّن لقوات الطوارئ الخاصة, إضافة لإحضار ملف يتضمّن صورًا لبطاقة الأحوال المدنية وصورة منها مسجلاً عليها رقم جوال المتقدم بوضوح مع إحضار الأصل للمطابقة وصورة من الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع إحضار الأصل للمطابقة, وإحضار خمس صور شخصية مكشوف الرأس 4*6.
 

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قوات الطوارئ الخاصة بجازان تبدأ القبول على وظيفة "جندي"
سبق

تبدأ قوة الطوارئ الخاصّة بمنطقة جازان غداً, استقبال طلبات الراغبين في التقدم على وظيفة (جندي) لحاملي الثانوية العامة, وذلك بمقر قوة الطوارئ, حيث خصصت يوم الأحد للتقديم الحاصلين على نسبة 80% فأعلى , وبعد غدٍ الاثنين للحاصلين على نسبة 70% فأعلى، فيما ستستقبل الثلاثاء المقبل المتقدمين من أصحاب النسب ما دون 70% وأقل .

واشترطت قوة الطوارئ الخاصة بجازان أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ وألا يقل طوله عن "170" سم، وأن يكون لائقاً طبياً، ولا يزيد عمره عن "24" عاماً, وأن تنطبق على المتقدم شروط التعيّن لقوات الطوارئ الخاصة, إضافة لإحضار ملف يتضمّن صورًا لبطاقة الأحوال المدنية وصورة منها مسجلاً عليها رقم جوال المتقدم بوضوح مع إحضار الأصل للمطابقة وصورة من الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع إحضار الأصل للمطابقة, وإحضار خمس صور شخصية مكشوف الرأس 4*6.
 

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
05:04 PM
أيام الأحد والاثنين والثلاثاء حسب النسب

قوات الطوارئ الخاصة بجازان تبدأ القبول على وظيفة "جندي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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11,412

تبدأ قوة الطوارئ الخاصّة بمنطقة جازان غداً, استقبال طلبات الراغبين في التقدم على وظيفة (جندي) لحاملي الثانوية العامة, وذلك بمقر قوة الطوارئ, حيث خصصت يوم الأحد للتقديم الحاصلين على نسبة 80% فأعلى , وبعد غدٍ الاثنين للحاصلين على نسبة 70% فأعلى، فيما ستستقبل الثلاثاء المقبل المتقدمين من أصحاب النسب ما دون 70% وأقل .

واشترطت قوة الطوارئ الخاصة بجازان أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ وألا يقل طوله عن "170" سم، وأن يكون لائقاً طبياً، ولا يزيد عمره عن "24" عاماً, وأن تنطبق على المتقدم شروط التعيّن لقوات الطوارئ الخاصة, إضافة لإحضار ملف يتضمّن صورًا لبطاقة الأحوال المدنية وصورة منها مسجلاً عليها رقم جوال المتقدم بوضوح مع إحضار الأصل للمطابقة وصورة من الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع إحضار الأصل للمطابقة, وإحضار خمس صور شخصية مكشوف الرأس 4*6.
 

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