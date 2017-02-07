قوة أمن الحرم تكشف حقيقة محاولة إحراق الكعبة: مواطن كان ينوي الانتحار بصحن المطاف

قالت عبر ناطقها الإعلامي: توحي تصرفاته بأنه مريض نفسي وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية

أكّدت القوة الخاصّة لأمن الحرم المكي أن الشخص الذي تمّ القبض عليه بالحرم المكي كان ينوي إحراق نفسه بداخل صحن المطاف بالقرب من الكعبة، وذلك بسكب مادة البنزين على ملابسه.

وقالت على لسان الناطق الإعلامي للقوة بالمسجد الحرام الرائد سامح السلمي؛ إنه في الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الإثنين الموافق 9 / 5 / 1438 تمّ القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف جوار الكعبة المشرّفة في أثناء قيامه بسكب كمية من مادة (البنزين) على ملابسه ومحاولته إشعال النار في نفسه.

وتابع: وفور ملاحظة رجال الأمن ذلك تمكنوا من منعه والقبض عليه قبل إشعال النار، وتوحي تصرفاته بأنه مريض نفسي، وسيتم اتخاذ الاجراءات النظامية بحقه، والله ولي التوفيق.

وكانت "سبق" قد نقلت في وقتٍ سابقٍ عن المواطن غازي درويش؛ الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يشارك في ضبط الشخص، قوله: لاحظت الشخص يقوم بتفريغ قارورة "بنزين" بالقرب من الركن اليماني، وعلى الفور قمت بالإمساك به وإطلاق صيحات إلى مَن حولي؛ حيث قاموا على الفور بإحباط عمليته، وتدخلت على الفور الجهات الأمنية وقبضت عليه.