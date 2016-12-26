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قيادات حوثية تُسَلّم نفسها لمحافظ الجوف: إنها مليشيات لا تملك إلا الدمار

"العكيمي": أكدوا أن المشروع الظلامي يدفع كل ذي عقل إلى الوقوف ضده

 سلّم عدد من القيادات الميدانية لمليشيا الحوثي باليمن وبعض المقاتلين بصفوفها، أنفسهم لمحافظ الجوف "أمين العكيمي"، معلنين انشقاقهم عن جماعة الحوثي وانضمامهم إلى صفوف الشرعية.

 

وذكر موقع "يمن برس" أن من بين القياديات التي سلّمت نفسها: القيادي "محمد الأهنوم" أحد أقرباء القيادي الحوثي "سام الملاحي" المُعَيّن من قِبَل الانقلابيين محافظاً للجوف.

 

وقال اللواء أمين العكيمي: إن المنشقين عن جماعة الحوثي أكثر قناعة من ذي قبل بأن المليشيات ليس لها مشروع غير القتل والدمار، وأن المشروع الظلامي الذي عبث باليمن أرضاً وإنساناً يدفع كل ذي عقل إلى الاختلاف معه والوقوف ضده.

 

ومن جهة أخرى، سقط قتلى وجرحى من عناصر مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، بينهم قيادي كبير، بانفجار عبوة ناسفة، استهدفت نقطة تفتيش للمليشيات وسط مدينة رداع، بمحافظة البيضاء.

 

وقالت مصادر لـ"يمن برس": إن قيادياً كبيراً يُدعى "أبو همام"، يُعتقد أنه من بين القتلى، في الانفجار الذي استهدف إحدى نقاط التفتيش في شارع الدائري المؤدي إلى محطة موسى بمدينة رداع.

 

ومن جهة أخرى قصفت المقاومة الشعبية، المتمركزة في جبهة آل عمر بذي ناعم التابعة لمحافظة البيضاء، معاقل مليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة عباس ومنعص والمختبي، بالهاونات والمدفعية الثقيلة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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قيادات حوثية تُسَلّم نفسها لمحافظ الجوف: إنها مليشيات لا تملك إلا الدمار
سبق

 سلّم عدد من القيادات الميدانية لمليشيا الحوثي باليمن وبعض المقاتلين بصفوفها، أنفسهم لمحافظ الجوف "أمين العكيمي"، معلنين انشقاقهم عن جماعة الحوثي وانضمامهم إلى صفوف الشرعية.

 

وذكر موقع "يمن برس" أن من بين القياديات التي سلّمت نفسها: القيادي "محمد الأهنوم" أحد أقرباء القيادي الحوثي "سام الملاحي" المُعَيّن من قِبَل الانقلابيين محافظاً للجوف.

 

وقال اللواء أمين العكيمي: إن المنشقين عن جماعة الحوثي أكثر قناعة من ذي قبل بأن المليشيات ليس لها مشروع غير القتل والدمار، وأن المشروع الظلامي الذي عبث باليمن أرضاً وإنساناً يدفع كل ذي عقل إلى الاختلاف معه والوقوف ضده.

 

ومن جهة أخرى، سقط قتلى وجرحى من عناصر مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، بينهم قيادي كبير، بانفجار عبوة ناسفة، استهدفت نقطة تفتيش للمليشيات وسط مدينة رداع، بمحافظة البيضاء.

 

وقالت مصادر لـ"يمن برس": إن قيادياً كبيراً يُدعى "أبو همام"، يُعتقد أنه من بين القتلى، في الانفجار الذي استهدف إحدى نقاط التفتيش في شارع الدائري المؤدي إلى محطة موسى بمدينة رداع.

 

ومن جهة أخرى قصفت المقاومة الشعبية، المتمركزة في جبهة آل عمر بذي ناعم التابعة لمحافظة البيضاء، معاقل مليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة عباس ومنعص والمختبي، بالهاونات والمدفعية الثقيلة.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
10:49 AM
"العكيمي": أكدوا أن المشروع الظلامي يدفع كل ذي عقل إلى الوقوف ضده

قيادات حوثية تُسَلّم نفسها لمحافظ الجوف: إنها مليشيات لا تملك إلا الدمار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,336

 سلّم عدد من القيادات الميدانية لمليشيا الحوثي باليمن وبعض المقاتلين بصفوفها، أنفسهم لمحافظ الجوف "أمين العكيمي"، معلنين انشقاقهم عن جماعة الحوثي وانضمامهم إلى صفوف الشرعية.

 

وذكر موقع "يمن برس" أن من بين القياديات التي سلّمت نفسها: القيادي "محمد الأهنوم" أحد أقرباء القيادي الحوثي "سام الملاحي" المُعَيّن من قِبَل الانقلابيين محافظاً للجوف.

 

وقال اللواء أمين العكيمي: إن المنشقين عن جماعة الحوثي أكثر قناعة من ذي قبل بأن المليشيات ليس لها مشروع غير القتل والدمار، وأن المشروع الظلامي الذي عبث باليمن أرضاً وإنساناً يدفع كل ذي عقل إلى الاختلاف معه والوقوف ضده.

 

ومن جهة أخرى، سقط قتلى وجرحى من عناصر مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، بينهم قيادي كبير، بانفجار عبوة ناسفة، استهدفت نقطة تفتيش للمليشيات وسط مدينة رداع، بمحافظة البيضاء.

 

وقالت مصادر لـ"يمن برس": إن قيادياً كبيراً يُدعى "أبو همام"، يُعتقد أنه من بين القتلى، في الانفجار الذي استهدف إحدى نقاط التفتيش في شارع الدائري المؤدي إلى محطة موسى بمدينة رداع.

 

ومن جهة أخرى قصفت المقاومة الشعبية، المتمركزة في جبهة آل عمر بذي ناعم التابعة لمحافظة البيضاء، معاقل مليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة عباس ومنعص والمختبي، بالهاونات والمدفعية الثقيلة.

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