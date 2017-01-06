"قياس والمباني المستأجرة والبطالة" وراء اختراق حساب متحدث التعليم

"الحلم السيئ": لماذا لا يوجد قسم طبي للحالات الطارئة في المدارس؟

كشف أعضاء فريق "الحلم السيئ" مخترق حساب المتحدث باسم وزارة التعليم أنهم لم يستطيعوا إكمال التغريدات في حساب متحدث التعليم بسبب إغلاقه من قبل شركة "تويتر"، مما دفعهم لذكر أسباب الاختراق عبر عدد من التغريدات كان ينون كتابتها في حسابه.

وقال الفريق في نص تغريداته: "اختبار قياس للمعلمين والمعلمات إجباري ما ذنب من تخرج قبل 10 سنوات و15 سنة، المناهج جديدة ومتغيرة والاختبار يأتي بمناهج حديثة وهو لم يدرسها".

وأضاف: "عدم الاهتمام بالتخصصات والوظائف لا ترغب إلا بتخصص معين والتعليم نفسه يرفضها؟ أضعتم حياتنا بلا فائدة لماذا؟ والمعلمون الأجانب بكل مكان".

وأردف: "لديكم ميزانية ضخمة وإلى الآن ما زلتم تسكنون بيوت الشعب بالإيجار من أجل تعليم الطلاب؟ أين الرقي ورفع مستوى التعليم لم نر منها شيئاً".

وتحدث الفريق عن الأمن والسلامة بسؤال وجهه: "لماذا لا يتواجد قسم طبي طارئ بالمدارس للحوادث الطارئة للطلاب والمعلمين".

وتابع الفريق: "يوجد لدينا نسبة كبيرة من العاطلين وبتقدير عالٍ، شهادة بكالوريوس وماجستير لم يتم الاهتمام بهم رغم أنهم درسوا بالخارج من أجل خدمة هذا الوطن، نتمنى من وزير التربية والتعليم أن يهتم لما تم ذكره من قبلنا وليعلم أن هذا هو كلام الجميع وليس نحن فقط".