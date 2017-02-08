أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد أنَّ المركز يعمل حالياً على الترتيب مع المسؤولين بمنطقة نجران لإتاحة مقر اختبار القدرات العامة "الورقي" للفترة الثانية بالمنطقة.
وكان عدد من سكان منطقة نجران قد طالبوا بافتتاح مقر لقياس بالمنطقة، نظراً لمعاناة الطلاب من السفر للمناطق الأخرى لإجراء الاختبارات التحريرية.
"قياس" يتجاوب: نرتب حالياً لافتتاح مقر لاختبارات القدرات الورقية في نجران
بعد مطالبات الأهالي عبر وسائل التواصل
أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد أنَّ المركز يعمل حالياً على الترتيب مع المسؤولين بمنطقة نجران لإتاحة مقر اختبار القدرات العامة "الورقي" للفترة الثانية بالمنطقة.
وكان عدد من سكان منطقة نجران قد طالبوا بافتتاح مقر لقياس بالمنطقة، نظراً لمعاناة الطلاب من السفر للمناطق الأخرى لإجراء الاختبارات التحريرية.
أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد أنَّ المركز يعمل حالياً على الترتيب مع المسؤولين بمنطقة نجران لإتاحة مقر اختبار القدرات العامة "الورقي" للفترة الثانية بالمنطقة.
بعد مطالبات الأهالي عبر وسائل التواصل
"قياس" يتجاوب: نرتب حالياً لافتتاح مقر لاختبارات القدرات الورقية في نجران
أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد أنَّ المركز يعمل حالياً على الترتيب مع المسؤولين بمنطقة نجران لإتاحة مقر اختبار القدرات العامة "الورقي" للفترة الثانية بالمنطقة.
وكان عدد من سكان منطقة نجران قد طالبوا بافتتاح مقر لقياس بالمنطقة، نظراً لمعاناة الطلاب من السفر للمناطق الأخرى لإجراء الاختبارات التحريرية.