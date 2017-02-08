"قياس" يعلن افتتاح مقر دائم لاختبارات الحاسب الآلي "بالمهد"

تحقيقاً لرغبات المختبَرين وبمواصفات قياسية موحدة لضمان العدالة

أكد نائب رئيس العمليات في المركز الوطني للقياس والتقويم الدكتور عبدالسلام بن عبدالمحسن الشقير، أنه منذ ثلاث سنوات قد بدأ المركز بتطبيق مشروع اختبارات قياس على الحاسب الآلي في مقرات دائمة ومتاحة طوال العام؛ وذلك لتحقيق أهداف المركز في توفير الاختبارات.

وبيّن "الشقير" أن ذلك يأتي تحقيقاً لرغبات المختبَرين وبمواصفات قياسية موحدة في تطبيق بيئة الاختبار؛ لضمان العدالة بين جميع المختبرين في المملكة؛ مشيراً إلى أنه تَقَرّر استحداث مقر للاختبارات على الحاسب الآلي في أحد المباني التابعة لإدارة التعليم بمحافظة المهد للبنين والبنات؛ مؤكداً أن محافظة مهد الذهب من المحافظات الرئيسية في مشروع الاختبارات على الحاسب الآلي لخدمة احتياجات طلاب وطالبات المحافظة.

وقال مدير التعليم بالمهد عبدالله بن سليمان السحيمي: نثمّن للمركز الوطني للقياس والتقويم بالتعليم العالي جهودهم المباركة في تلبية رغبات الطلاب والطالبات بالمهد؛ وذلك في خدمتهم لإحداث مركز لاختبارات الحاسب الآلي في المحافظة؛ حيث سيقدم اختباراته طوال العام لكلا الجنسين.