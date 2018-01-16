كأس أفريقيا: محرز ينقذ الجزائر من فخ الهزيمة أمام زيمبابوي

فشل المنتخب الجزائري في تحقيق أول انتصاراته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2017 المقامة حالياً بالغابون بعد ما انقاد إلى التعادل الإيجابي أمام نظيره منتخب زمبابوي بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي احتضنه ملعب "فرانسيفيل" في إطار المجموعة الثانية .

افتتح نجم ليستر سيتي الإنكليزي رياض مجرز أهداف اللقاء مبكراً لمصلحة منتخب بلاده في الدقيقة 12 وتمكن اللاعب كوداكواشي ماهاشي من تعديل النتيجة لمنتخب زمبابوي في الدقيقة 17 قبل أن يضاعف زميله نياشا موشيكوي النتيجة بالهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 29 ليعود النجم رياض محرز ويعدل النتيجة لمحاربي الصحراء في الدقيقة 85 من زمن اللقاء .

