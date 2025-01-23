كأس أفريقيا: مهمة صعبة للجزائر أمام السنغال.. ونقطة تكفي تونس للعبور

في تحديد مصير منتخبين عربيين الليلة

يتحدد اليوم مصير أول منتخبين عربيين في كأس أفريقيا، إما بتأهل أحدهما أو الرحيل من البطولة بخفي حنين، ويخوض المنتخبان الجزائري والتونسي عند العاشرة مساءً مباراتين أمام السنغال وزيمبابوي، حيث تحتل السنغال الصدارة بست نقاط، وهي ضمنت التأهل، فيما تأتي تونس ثانياً بثلاث نقاط ونقطة للجزائر وزيمبابوي.



السنغال - الجزائر:

يلتقي المنتخب الجزائري بنظيره السنغالي، ورغم الترشيحات القوية التي سبقت محاربي الصحراء إلى الجابون، وجد الفريق نفسه في موقف لا يحسد عليه حيث يحتاج إلى تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام أحد المنتخبات المرشحة بقوة للفوز باللقب إن لم يكن أكثرها ترشيحاً بعد المستوى الذي قدمه في البطولة حتى الآن.



ولهذا، ستكون مباراة الغد بمثابة "حياة أو موت" بالنسبة للمنتخب الجزائري ومديره الفني البلجيكي جورج ليكنز الذي يدرك تماماً أن الخروج المبكر من البطولة سيكلفه منصبه خاصة وأن الفريق قدم بداية سيئة في الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 وأصبح مهددًا بالغياب عن المونديال الروسي.



زيمبابوي - تونس:

يخوض المنتخب التونسي مباراته الأخيرة في المجموعة الثانية من كأس الأمم الأفريقية، أمام زيمبابوي وعينه على نقطة التعادل على الأقل للتأهل إلى ربع النهائي.



وتبدو تونس في مباراتها مع زيمبابوي، في الموقع الأفضل، إذ تحتاج إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى ربع النهائي.



وتدخل تونس مباراة الغد في وضع معنوي جيد بعد الفوز على جارتها الجزائر 2-1 الخميس، بهدفين لعيسى ماندي "50 خطأ في مرمى فريقه" ونعيم السليتي "66 من ركلة جزاء" مقابل هدف لسفيان هني "90+1".

إلا أن التشكيلة التونسية قد تفتقد للحارس أيمن المثلوثي، بحسب ما أعلن مدرب المنتخب هنري كاسبرجاك.

