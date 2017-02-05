كأس إفريقيا: بوركينافاسو يهزم غانا ويتوج بالمركز الثالث

د ب أ: ضاعف منتخب بوركينافاسو أحزان نظيره الغاني وانتزع المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 لكرة القدم المقامة بالجابون.

وحقق المنتخب البوركيني انتصارًا بشق الأنفس وتغلب على نظيره الغاني 1 / صفر أمس السبت على ملعب "بور جونتي" في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويدين منتخب بوركينا فاسو بفضل كبير في الفوز للاعبه ألان تراوري الذي سجل الهدف الحاسم قبل دقيقة واحدة فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.