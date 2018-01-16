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كأس إفريقيا: تونس تسقط بثنائية من أمام السنغال

استهل المنتخب التونسي مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا ٢٠١٧ والمقامة حالياً في الغابون بهزيمة من نظيره المنتخب السنغالي بهدفين دون رد في إطار المجموعة الثانية من الجولة الأولى لدور المجموعات للبطولة.


أحرز أهداف السنغال ساديو ماني من ركلة جزاء بالدقيقة 10 وأضاف زميله كارا الهدف الثاني بالدقيقة ٣٠ من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة اعتلى منتخب السنغال صدارة المجموعة الثانية برصيد ٣ نقاط مستغلاً تعادل زيمبابوي والجزائر بهدف لكل فريق.
 

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كأس إفريقيا: تونس تسقط بثنائية من أمام السنغال
سبق

استهل المنتخب التونسي مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا ٢٠١٧ والمقامة حالياً في الغابون بهزيمة من نظيره المنتخب السنغالي بهدفين دون رد في إطار المجموعة الثانية من الجولة الأولى لدور المجموعات للبطولة.


أحرز أهداف السنغال ساديو ماني من ركلة جزاء بالدقيقة 10 وأضاف زميله كارا الهدف الثاني بالدقيقة ٣٠ من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة اعتلى منتخب السنغال صدارة المجموعة الثانية برصيد ٣ نقاط مستغلاً تعادل زيمبابوي والجزائر بهدف لكل فريق.
 

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
12:48 AM

كأس إفريقيا: تونس تسقط بثنائية من أمام السنغال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استهل المنتخب التونسي مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا ٢٠١٧ والمقامة حالياً في الغابون بهزيمة من نظيره المنتخب السنغالي بهدفين دون رد في إطار المجموعة الثانية من الجولة الأولى لدور المجموعات للبطولة.


أحرز أهداف السنغال ساديو ماني من ركلة جزاء بالدقيقة 10 وأضاف زميله كارا الهدف الثاني بالدقيقة ٣٠ من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة اعتلى منتخب السنغال صدارة المجموعة الثانية برصيد ٣ نقاط مستغلاً تعادل زيمبابوي والجزائر بهدف لكل فريق.
 

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