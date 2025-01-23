كأس إفريقيا: مصر تفوز بشق الأنفس على أوغندا.. وغانا ثاني المتأهلين لدور ربع النهائي

أنعش منتخب مصر آماله ببلوغ دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، إثر تغلبه على نظيره منتخب أوغندا الذي ودع رسيماً البطولة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب "بور جونتي" لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للبطولة المقامة حالياً في الغابون.



سجل هدف المنتخب المصري الوحيد نجم فريق الأهلي عبدالله السعيد في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.



وتأهل منتخب غانا إلى دور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بفوزه على نظيره منتخب مالي بهدف دون رد في ذات المجموعة.



سجل أسامواه جيان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 من زمن اللقاء.



وبهذه النتائج رفعت غانا رصيدها إلى 6 نقاط بالصدارة، وحلت مصر ثانياً برصيد 4 نقاط، فيما جاءت مالي ثالثاً برصيد نقطة واحدة وحلت أوغندا أخيراً بدون نقاط.



وبذلك أصبح منتخب غانا ثاني المتأهلين لدور ربع النهائي بعد السنغال التي كانت أول المتأهلين عن المجموعة الثانية.

