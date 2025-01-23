كأس إفريقيا: مهمة صعبة للجابون أمام الكاميرون.. وغينيا تلاقي بوركينا فاسو

في افتتاح الجولة الثالثة من دور المجموعات

تفتتح الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس إفريقيا بلقاءين، يقابل في أحدهما الجابون الكاميرون، وتلعب غينيا إمام بوركينا فاسو. ولم يتحدد المتأهلان للدور المقبل؛ إذ يقبع منتخب غينيا بيساو في المركز الرابع الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة، مقابل نقطتين لكل من بوركينا فاسو والجابون، فيما يتصدر المنتخب الكاميروني المجموعة برصيد أربع نقاط.



الجابون – الكاميرون

يتطلع المنتخب الجابوني لاستثمار الفرصة الأخيرة، عندما يلتقي نظيره الكاميروني. ولا تمثل المباراة فرصة أخيرة بالنسبة للمنتخب الجابوني فقط، بل ولنظيره الكاميروني أيضًا؛ إذ ستكون المباراة فاصلة على إحدى بطاقتَيْ التأهل من هذه المجموعة إلى الدور الثاني.



ويضاعف من أهمية المباراة أنها ستحدد مصير صاحب الأرض، ومن ثم النجاح الجماهيري في البطولة، ولاسيما في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي خيمت بظلالها على الجابون في الآونة الأخيرة.



وما زال الأمل قائمًا لدى كثيرين في هذا البلد بأن يحقق المنتخب الجابوني النجاح في البطولة الحالية؛ ليمنح بعض التفاؤل والاستقرار إلى مواطنيه، بينما ستضاعف الهزيمة محنة وأحزان هذا البلد.



بوركينا فاسو – غينيا

بعد تعادلين متتاليين مع منتخبي الكاميرون والجابون لن يكون أمام منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم سوى الفوز في مباراته المرتقبة غدًا أمام منتخب غينيا بيساو إذا أراد التأهل إلى الدور الثاني (دور الثمانية) ببطولة كأس الأمم الإفريقية الحادية والثلاثين المقامة حاليًا في الجابون.



وينتقل الفريقان إلى مدينة فرانسفيل لخوض مباراة الغد، بعدما خاض كل منهما مباراتيه السابقتين في البطولة بالعاصمة ليبرفيل.



ويلتقي الفريقان في الجولة الثالثة (الأخيرة) من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

