كأس فيصل: الاتحاد يضرب الأهلي بثلاثية

اختتمت الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد بإقامة أربع مباريات وجاءت نتائجها كالتالي:
الجيل - النصر ( 1 – 1( الخليج - هجر ( 3 - 2 ( الوحدة - الفيصلي ( 1 - 1 ( الأهلي - الاتحاد ( 0 - 3 (
وجاء الترتيب على النحو التالي: 1 - القادسية ( 17 نقطة ( 2 - الهلال ( 16 نقطة ( 3 - النصر ( 15 نقطة ( 4 - الشباب ( 14 نقطة ( 5 - الجيل ( 14 نقطة ( 6 - الاتحاد ( 13 نقطة ( 7 - الأهلي ( 13 نقطة ( 8 - أحد ( 11 نقطة ( 9 - الفتح ( 10 نقاط ( 10 - الفيصلي ( 8 نقاط ( 11 - الخليج ( 8 نقاط ( 12 - الوحدة ( 6 نقاط ( 13 - التعاون ( 4 نقاط ( 14 - هجر ( نقطة واحدة (
اختتمت الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد بإقامة أربع مباريات وجاءت نتائجها كالتالي:
الجيل - النصر ( 1 – 1( الخليج - هجر ( 3 - 2 ( الوحدة - الفيصلي ( 1 - 1 ( الأهلي - الاتحاد ( 0 - 3 (
وجاء الترتيب على النحو التالي: 1 - القادسية ( 17 نقطة ( 2 - الهلال ( 16 نقطة ( 3 - النصر ( 15 نقطة ( 4 - الشباب ( 14 نقطة ( 5 - الجيل ( 14 نقطة ( 6 - الاتحاد ( 13 نقطة ( 7 - الأهلي ( 13 نقطة ( 8 - أحد ( 11 نقطة ( 9 - الفتح ( 10 نقاط ( 10 - الفيصلي ( 8 نقاط ( 11 - الخليج ( 8 نقاط ( 12 - الوحدة ( 6 نقاط ( 13 - التعاون ( 4 نقاط ( 14 - هجر ( نقطة واحدة (
اختتمت الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد بإقامة أربع مباريات وجاءت نتائجها كالتالي:
الجيل - النصر ( 1 – 1( الخليج - هجر ( 3 - 2 ( الوحدة - الفيصلي ( 1 - 1 ( الأهلي - الاتحاد ( 0 - 3 (
وجاء الترتيب على النحو التالي: 1 - القادسية ( 17 نقطة ( 2 - الهلال ( 16 نقطة ( 3 - النصر ( 15 نقطة ( 4 - الشباب ( 14 نقطة ( 5 - الجيل ( 14 نقطة ( 6 - الاتحاد ( 13 نقطة ( 7 - الأهلي ( 13 نقطة ( 8 - أحد ( 11 نقطة ( 9 - الفتح ( 10 نقاط ( 10 - الفيصلي ( 8 نقاط ( 11 - الخليج ( 8 نقاط ( 12 - الوحدة ( 6 نقاط ( 13 - التعاون ( 4 نقاط ( 14 - هجر ( نقطة واحدة (