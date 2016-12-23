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كأس فيصل: الاتحاد يضرب الأهلي بثلاثية

اختتمت الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد بإقامة أربع مباريات وجاءت نتائجها كالتالي: 


الجيل - النصر ( 1 – 1(
الخليج - هجر ( 3 - 2 (
الوحدة - الفيصلي ( 1 - 1 (
الأهلي - الاتحاد ( 0 - 3 (

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 -  القادسية ( 17 نقطة (
2 -  الهلال ( 16 نقطة (
3 -  النصر ( 15 نقطة (
4 -  الشباب ( 14 نقطة (
5 -  الجيل ( 14 نقطة (
6 -  الاتحاد ( 13 نقطة (
7 -  الأهلي ( 13 نقطة (
8 -  أحد ( 11 نقطة (
9 -  الفتح ( 10 نقاط (
10 -  الفيصلي ( 8 نقاط (
11 -  الخليج ( 8 نقاط (
12 -  الوحدة ( 6 نقاط (
13 -  التعاون ( 4 نقاط (
14 -  هجر ( نقطة واحدة (
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كأس فيصل: الاتحاد يضرب الأهلي بثلاثية
سبق

اختتمت الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد بإقامة أربع مباريات وجاءت نتائجها كالتالي: 


الجيل - النصر ( 1 – 1(
الخليج - هجر ( 3 - 2 (
الوحدة - الفيصلي ( 1 - 1 (
الأهلي - الاتحاد ( 0 - 3 (

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 -  القادسية ( 17 نقطة (
2 -  الهلال ( 16 نقطة (
3 -  النصر ( 15 نقطة (
4 -  الشباب ( 14 نقطة (
5 -  الجيل ( 14 نقطة (
6 -  الاتحاد ( 13 نقطة (
7 -  الأهلي ( 13 نقطة (
8 -  أحد ( 11 نقطة (
9 -  الفتح ( 10 نقاط (
10 -  الفيصلي ( 8 نقاط (
11 -  الخليج ( 8 نقاط (
12 -  الوحدة ( 6 نقاط (
13 -  التعاون ( 4 نقاط (
14 -  هجر ( نقطة واحدة (
 

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
08:14 PM

كأس فيصل: الاتحاد يضرب الأهلي بثلاثية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
3,206

اختتمت الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد بإقامة أربع مباريات وجاءت نتائجها كالتالي: 


الجيل - النصر ( 1 – 1(
الخليج - هجر ( 3 - 2 (
الوحدة - الفيصلي ( 1 - 1 (
الأهلي - الاتحاد ( 0 - 3 (

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 -  القادسية ( 17 نقطة (
2 -  الهلال ( 16 نقطة (
3 -  النصر ( 15 نقطة (
4 -  الشباب ( 14 نقطة (
5 -  الجيل ( 14 نقطة (
6 -  الاتحاد ( 13 نقطة (
7 -  الأهلي ( 13 نقطة (
8 -  أحد ( 11 نقطة (
9 -  الفتح ( 10 نقاط (
10 -  الفيصلي ( 8 نقاط (
11 -  الخليج ( 8 نقاط (
12 -  الوحدة ( 6 نقاط (
13 -  التعاون ( 4 نقاط (
14 -  هجر ( نقطة واحدة (
 

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