النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كاتب سعودي: لن أحضر حفلات محمد عبده لهذا السبب

يشكو الكاتب الصحفي هايل الشمري ارتفاع تكلفة الترفيه في المملكة، مشيراً إلى إعلان الهيئة العامة للترفيه، عن استهدافها مضاعفة إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه من 2.9% إلى 6% بحلول عام 2030، معلناً أنه لن يحضر حفلات فنان العرب محمد عبده؛ لارتفاع ثمن التذكرة، ومؤكداً أن أطفاله الخمسة أولى بهذا المال.

عودة حفلات فنان العرب

وفي مقاله "لن أحضر حفلات محمد عبده" بصحيفة "الوطن" يقول "الشمري": "أحب محمد عبده كإنسان، أحبه أكثر عندما يحلّق بصوته "فوق هام السحب" طرباً، لذا من الطبيعي أن يكون عشاقه أسعد الناس بعودة الحفلات الغنائية إلى المملكة بعد سنوات من غربتها، وكأنهم يرددون: الله عليها عوّدت.. هذا النشاط الفني الملحوظ على الساحة السعودية، جاء ضمن أجندة الهيئة العامة للترفيه، والتي تهدف إلى مضاعفة إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9% إلى 6% بحلول عام 2030".

تكلفة التذكرة

ويعلق "الشمري" على ارتفاع ثمن التذكرة قائلاً: "كان من المحتمل جداً أن أكون ممن يحزم أمتعته للحاق بمحمد عبده على "مركب الهند"؛ لأكون ضمن "المعازيم"، في حفلة "مذهلة" تمتد حتى "الفجر البعيد". لكن الأمر اختلف الآن؛ إذ لم يعد لديّ استعداد وأنا رب أسرة من 5 أطفال، أن أدفع ثمن تذكرة حضور أي حفلة، ولو كانت لمحمد عبده، رغم حبي له، فالزيادة التي بدأت تطرأ على فواتير الخدمات وتكاليف الحياة اليومية هي أولى بقيمتها على سبيل بعض من التعويض".

فواتير

ويضيف الكاتب: "صحيح أني أشتاق لـ"أماكن" محمد عبده التي تضيء الليل فناً، لكنها لن تضيء بيتي عندما تقطع شركة الكهرباء عنه التيار؛ لعدم سداد فواتيرها التي أصبحت تتضخم شيئاً فشيئاً.. وصحيح كذلك أن "المطر" يسمع صوتاً عندما يشدو محمد عبده من جديد برائعة بدر شاكر السياب، لكنه وإن ردد حتى الصباح "مطر.. مطر"، فلن يروي ذلك منزلي من الماء عندما أتخلف عن سداد فاتورة شركة المياه!".

ارتفاع مستوى المعيشة.. ترفيه

وينهي "الشمري" قائلاً: "الترفيه كما أرى يأتي تلقائياً مع ارتفاع مستوى معيشة المواطن، أما عندما يقلّ دخله، فلن يكون ذلك في سلّم أولوياته؛ لأنه من الطبيعي أن يكون مشغولاً بضروريات الحياة.. عندها لن يعبأ ذلك المواطن البسيط بتذاكر حفلة محمد عبده، نفدت أم لم تنفد؛ لأنها أصبحت خارج خياراته المتاحة، وسبيله الوحيد لمشاهدة "فنان العرب" هو بالمجان، وعبر التلفزيون فقط.. حتى عندما يُسأل عن عدم حضوره، يجيب حباً لمحمد عبده: المسرح إزعاج، وما نسمع أبو نورة زين!".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كاتب سعودي: لن أحضر حفلات محمد عبده لهذا السبب
سبق

يشكو الكاتب الصحفي هايل الشمري ارتفاع تكلفة الترفيه في المملكة، مشيراً إلى إعلان الهيئة العامة للترفيه، عن استهدافها مضاعفة إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه من 2.9% إلى 6% بحلول عام 2030، معلناً أنه لن يحضر حفلات فنان العرب محمد عبده؛ لارتفاع ثمن التذكرة، ومؤكداً أن أطفاله الخمسة أولى بهذا المال.

عودة حفلات فنان العرب

وفي مقاله "لن أحضر حفلات محمد عبده" بصحيفة "الوطن" يقول "الشمري": "أحب محمد عبده كإنسان، أحبه أكثر عندما يحلّق بصوته "فوق هام السحب" طرباً، لذا من الطبيعي أن يكون عشاقه أسعد الناس بعودة الحفلات الغنائية إلى المملكة بعد سنوات من غربتها، وكأنهم يرددون: الله عليها عوّدت.. هذا النشاط الفني الملحوظ على الساحة السعودية، جاء ضمن أجندة الهيئة العامة للترفيه، والتي تهدف إلى مضاعفة إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9% إلى 6% بحلول عام 2030".

تكلفة التذكرة

ويعلق "الشمري" على ارتفاع ثمن التذكرة قائلاً: "كان من المحتمل جداً أن أكون ممن يحزم أمتعته للحاق بمحمد عبده على "مركب الهند"؛ لأكون ضمن "المعازيم"، في حفلة "مذهلة" تمتد حتى "الفجر البعيد". لكن الأمر اختلف الآن؛ إذ لم يعد لديّ استعداد وأنا رب أسرة من 5 أطفال، أن أدفع ثمن تذكرة حضور أي حفلة، ولو كانت لمحمد عبده، رغم حبي له، فالزيادة التي بدأت تطرأ على فواتير الخدمات وتكاليف الحياة اليومية هي أولى بقيمتها على سبيل بعض من التعويض".

فواتير

ويضيف الكاتب: "صحيح أني أشتاق لـ"أماكن" محمد عبده التي تضيء الليل فناً، لكنها لن تضيء بيتي عندما تقطع شركة الكهرباء عنه التيار؛ لعدم سداد فواتيرها التي أصبحت تتضخم شيئاً فشيئاً.. وصحيح كذلك أن "المطر" يسمع صوتاً عندما يشدو محمد عبده من جديد برائعة بدر شاكر السياب، لكنه وإن ردد حتى الصباح "مطر.. مطر"، فلن يروي ذلك منزلي من الماء عندما أتخلف عن سداد فاتورة شركة المياه!".

ارتفاع مستوى المعيشة.. ترفيه

وينهي "الشمري" قائلاً: "الترفيه كما أرى يأتي تلقائياً مع ارتفاع مستوى معيشة المواطن، أما عندما يقلّ دخله، فلن يكون ذلك في سلّم أولوياته؛ لأنه من الطبيعي أن يكون مشغولاً بضروريات الحياة.. عندها لن يعبأ ذلك المواطن البسيط بتذاكر حفلة محمد عبده، نفدت أم لم تنفد؛ لأنها أصبحت خارج خياراته المتاحة، وسبيله الوحيد لمشاهدة "فنان العرب" هو بالمجان، وعبر التلفزيون فقط.. حتى عندما يُسأل عن عدم حضوره، يجيب حباً لمحمد عبده: المسرح إزعاج، وما نسمع أبو نورة زين!".

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
01:16 PM

كاتب سعودي: لن أحضر حفلات محمد عبده لهذا السبب

A A A
أيمن حسن - الرياض
63
23,301

يشكو الكاتب الصحفي هايل الشمري ارتفاع تكلفة الترفيه في المملكة، مشيراً إلى إعلان الهيئة العامة للترفيه، عن استهدافها مضاعفة إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه من 2.9% إلى 6% بحلول عام 2030، معلناً أنه لن يحضر حفلات فنان العرب محمد عبده؛ لارتفاع ثمن التذكرة، ومؤكداً أن أطفاله الخمسة أولى بهذا المال.

عودة حفلات فنان العرب

وفي مقاله "لن أحضر حفلات محمد عبده" بصحيفة "الوطن" يقول "الشمري": "أحب محمد عبده كإنسان، أحبه أكثر عندما يحلّق بصوته "فوق هام السحب" طرباً، لذا من الطبيعي أن يكون عشاقه أسعد الناس بعودة الحفلات الغنائية إلى المملكة بعد سنوات من غربتها، وكأنهم يرددون: الله عليها عوّدت.. هذا النشاط الفني الملحوظ على الساحة السعودية، جاء ضمن أجندة الهيئة العامة للترفيه، والتي تهدف إلى مضاعفة إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9% إلى 6% بحلول عام 2030".

تكلفة التذكرة

ويعلق "الشمري" على ارتفاع ثمن التذكرة قائلاً: "كان من المحتمل جداً أن أكون ممن يحزم أمتعته للحاق بمحمد عبده على "مركب الهند"؛ لأكون ضمن "المعازيم"، في حفلة "مذهلة" تمتد حتى "الفجر البعيد". لكن الأمر اختلف الآن؛ إذ لم يعد لديّ استعداد وأنا رب أسرة من 5 أطفال، أن أدفع ثمن تذكرة حضور أي حفلة، ولو كانت لمحمد عبده، رغم حبي له، فالزيادة التي بدأت تطرأ على فواتير الخدمات وتكاليف الحياة اليومية هي أولى بقيمتها على سبيل بعض من التعويض".

فواتير

ويضيف الكاتب: "صحيح أني أشتاق لـ"أماكن" محمد عبده التي تضيء الليل فناً، لكنها لن تضيء بيتي عندما تقطع شركة الكهرباء عنه التيار؛ لعدم سداد فواتيرها التي أصبحت تتضخم شيئاً فشيئاً.. وصحيح كذلك أن "المطر" يسمع صوتاً عندما يشدو محمد عبده من جديد برائعة بدر شاكر السياب، لكنه وإن ردد حتى الصباح "مطر.. مطر"، فلن يروي ذلك منزلي من الماء عندما أتخلف عن سداد فاتورة شركة المياه!".

ارتفاع مستوى المعيشة.. ترفيه

وينهي "الشمري" قائلاً: "الترفيه كما أرى يأتي تلقائياً مع ارتفاع مستوى معيشة المواطن، أما عندما يقلّ دخله، فلن يكون ذلك في سلّم أولوياته؛ لأنه من الطبيعي أن يكون مشغولاً بضروريات الحياة.. عندها لن يعبأ ذلك المواطن البسيط بتذاكر حفلة محمد عبده، نفدت أم لم تنفد؛ لأنها أصبحت خارج خياراته المتاحة، وسبيله الوحيد لمشاهدة "فنان العرب" هو بالمجان، وعبر التلفزيون فقط.. حتى عندما يُسأل عن عدم حضوره، يجيب حباً لمحمد عبده: المسرح إزعاج، وما نسمع أبو نورة زين!".

شارك برأيك
44
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

09 فبراير
1,106
250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
4,423
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,827
3000

3000

01 فبراير
3,049

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
جارية
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

معرض حرف وتصاميم بأيدي خليجية

تنتهي 12 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

الاتحـاد المكبَّل بالديـون..!

الاتحـاد المكبَّل بالديـون..!

محمد الصيـعري
بكاء على أبواب الصحافة

بكاء على أبواب الصحافة

سعيد آل جندب
جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة