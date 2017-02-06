"كارتيرون" يقود أول تدريبات النصر .. ويؤكد: هذه برامجي لمواجهة الوحدة

قاد المدرب الفرنسي "باتريس كارتيرون" وطاقمه الفني المكون من "فينيسان تكسييه" مدرب اللياقة، و"أحمد حافظ" مساعد للمدرب، و"فهمي عبدالغني" مدرب للحراس، عصر اليوم الاثنين، أول تدريب لهم مع النصر؛ حيث التقى في بداية التدريب "باتريس" باللاعبين، وبارك لهم بالفوز أمام الخليج، وبيّن لهم برنامجه للأيام القادمة استعداداً للقاء الوحدة مساء الجمعة، انطلقت بعد ذلك التمارين بجوانب لياقية من بينها جري باستخدام الحواجز وبسرعات متدرجة، تلا ذلك تدريب تكتيكي، قسم بعده اللاعبين لمجموعتين؛ المجموعة الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا كأساسيين في مباراة الخليج؛ حيث توجهوا للصالة الرياضية لإجراء تمارين تقوية وتمارين إطالة، ثم اتجهوا للمسبح والجاكوزي، في حين واصلت المجموعة الثانية التدريب بمناورة على نصف الملعب، واختتموا التدريب بالتسديد على المرمى، توجهوا بعده للصالة لإجراء تمارين إطالة، وخضع حراس المرمى "عبدالله العنزي، وحسين شيعان، وعبدالله الشمري"، لتدريبات مكثفة وشاركوا في مناورة الفريق.

في حين اكتفى "برونو، ومحمد عيد" بالجري حول الملعب، في حين واصل "عبدالعزيز الجبرين، وراكان الشملان" برنامجهما العلاجي والتأهيلي.

وبعد نهاية التدريب التقى رئيس النادي "الأمير فيصل بن تركي بن ناصر" بالمدرب "باتريس" واللاعبين.