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كانوا متجهين لإيران بقارب.. الأمن البحريني يحبط تهريب مطلوبين هاربين من "جو"

 أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، صباح اليوم، إحباط محاولة تهريب عدد من المطلوبين كانوا قد هربوا من مركز الإصلاح والتأهيل "جو" باستخدام قارب متجه إلى إيران.

 

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية: القوات الأمنية تتمكن في عملية مشتركة فجر اليوم من إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية.

 

وتفصيلاً أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل (جو) في مطلع العام الحالي.

 

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن قواتها الأمنية أحبطت عملية التهريب التي كانت تتم باستخدام قارب إلى إيران؛ مضيفة أنها ستُقدّم التفاصيل في وقت لاحق.

 

وذكرت أن مجموعة إرهابية هاجمت مركز الإصلاح والتأهيل في الأول من الشهر الماضي؛ مستخدمة بنادق أوتوماتيكية ومسدسات، ونتج عن الهجوم استشهاد رجل أمن وهروب 10 من المطلوبين في قضايا إرهابية.

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كانوا متجهين لإيران بقارب.. الأمن البحريني يحبط تهريب مطلوبين هاربين من "جو"
سبق

 أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، صباح اليوم، إحباط محاولة تهريب عدد من المطلوبين كانوا قد هربوا من مركز الإصلاح والتأهيل "جو" باستخدام قارب متجه إلى إيران.

 

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية: القوات الأمنية تتمكن في عملية مشتركة فجر اليوم من إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية.

 

وتفصيلاً أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل (جو) في مطلع العام الحالي.

 

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن قواتها الأمنية أحبطت عملية التهريب التي كانت تتم باستخدام قارب إلى إيران؛ مضيفة أنها ستُقدّم التفاصيل في وقت لاحق.

 

وذكرت أن مجموعة إرهابية هاجمت مركز الإصلاح والتأهيل في الأول من الشهر الماضي؛ مستخدمة بنادق أوتوماتيكية ومسدسات، ونتج عن الهجوم استشهاد رجل أمن وهروب 10 من المطلوبين في قضايا إرهابية.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
08:30 AM
اخر تعديل
10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
12:25 AM

كانوا متجهين لإيران بقارب.. الأمن البحريني يحبط تهريب مطلوبين هاربين من "جو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، صباح اليوم، إحباط محاولة تهريب عدد من المطلوبين كانوا قد هربوا من مركز الإصلاح والتأهيل "جو" باستخدام قارب متجه إلى إيران.

 

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية: القوات الأمنية تتمكن في عملية مشتركة فجر اليوم من إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية.

 

وتفصيلاً أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل (جو) في مطلع العام الحالي.

 

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن قواتها الأمنية أحبطت عملية التهريب التي كانت تتم باستخدام قارب إلى إيران؛ مضيفة أنها ستُقدّم التفاصيل في وقت لاحق.

 

وذكرت أن مجموعة إرهابية هاجمت مركز الإصلاح والتأهيل في الأول من الشهر الماضي؛ مستخدمة بنادق أوتوماتيكية ومسدسات، ونتج عن الهجوم استشهاد رجل أمن وهروب 10 من المطلوبين في قضايا إرهابية.

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