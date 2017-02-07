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"كبار العلماء" تستنكر "حادثة الكعبة": أمن المملكة لا يسمح بعملٍ يؤذي المسلمين

تداعيات ضبط سعودي يسكب بنزيناً على ملابسه محاولاً الانتحار بصحن المطاف

 استنكرت هيئة كبار العلماء ما حدث بجوار الكعبة المشرفة؛ ذلك بعد القبض على شاب سعودي حاول الانتحار بصحن المطاف.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "بتوفيق من الله أمن المملكة العربية السعودية لا يمكن أن يسمح بأي عمل يؤذي مشاعر المسلمين أو يضر بالمقدسات".

وكانت قد أكّدت القوة الخاصّة لأمن الحرم المكي أن الشخص الذي تمّ القبض عليه بالحرم المكي كان ينوي إحراق نفسه بداخل صحن المطاف بالقرب من الكعبة؛ ذلك بسكب مادة البنزين على ملابسه.

وقالت، على لسان الناطق الإعلامي للقوة بالمسجد الحرام الرائد سامح السلمي، إنه في الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الاثنين الموافق 9/ 5/ 1438هـ تمّ القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف جوار الكعبة المشرّفة في أثناء قيامه بسكب كمية من مادة (البنزين) على ملابسه ومحاولته إشعال النار في نفسه.

وتابع: "فور ملاحظة رجال الأمن ذلك تمكّنوا من منعه والقبض عليه قبل إشعال النار، وتوحي تصرفاته بأنه مريض نفسياً، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، والله ولي التوفيق".

وكانت "سبق" قد نقلت في وقتٍ سابقٍ عن المواطن غازي درويش؛ الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يشارك في ضبط الشخص، قوله: "لاحظته يقوم بتفريغ قارورة "بنزين" بالقرب من الركن اليماني، وعلى الفور قمت بالإمساك به، وإطلاق صيحات إلى مَن حولي؛ حيث قاموا على الفور بإحباط عمليته، وتدخلت على الفور الجهات الأمنية وقبضت عليه".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كبار العلماء" تستنكر "حادثة الكعبة": أمن المملكة لا يسمح بعملٍ يؤذي المسلمين
سبق

 استنكرت هيئة كبار العلماء ما حدث بجوار الكعبة المشرفة؛ ذلك بعد القبض على شاب سعودي حاول الانتحار بصحن المطاف.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "بتوفيق من الله أمن المملكة العربية السعودية لا يمكن أن يسمح بأي عمل يؤذي مشاعر المسلمين أو يضر بالمقدسات".

وكانت قد أكّدت القوة الخاصّة لأمن الحرم المكي أن الشخص الذي تمّ القبض عليه بالحرم المكي كان ينوي إحراق نفسه بداخل صحن المطاف بالقرب من الكعبة؛ ذلك بسكب مادة البنزين على ملابسه.

وقالت، على لسان الناطق الإعلامي للقوة بالمسجد الحرام الرائد سامح السلمي، إنه في الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الاثنين الموافق 9/ 5/ 1438هـ تمّ القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف جوار الكعبة المشرّفة في أثناء قيامه بسكب كمية من مادة (البنزين) على ملابسه ومحاولته إشعال النار في نفسه.

وتابع: "فور ملاحظة رجال الأمن ذلك تمكّنوا من منعه والقبض عليه قبل إشعال النار، وتوحي تصرفاته بأنه مريض نفسياً، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، والله ولي التوفيق".

وكانت "سبق" قد نقلت في وقتٍ سابقٍ عن المواطن غازي درويش؛ الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يشارك في ضبط الشخص، قوله: "لاحظته يقوم بتفريغ قارورة "بنزين" بالقرب من الركن اليماني، وعلى الفور قمت بالإمساك به، وإطلاق صيحات إلى مَن حولي؛ حيث قاموا على الفور بإحباط عمليته، وتدخلت على الفور الجهات الأمنية وقبضت عليه".

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
11:48 AM
تداعيات ضبط سعودي يسكب بنزيناً على ملابسه محاولاً الانتحار بصحن المطاف

"كبار العلماء" تستنكر "حادثة الكعبة": أمن المملكة لا يسمح بعملٍ يؤذي المسلمين

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فهد كاملي - الرياض
21
35,480

 استنكرت هيئة كبار العلماء ما حدث بجوار الكعبة المشرفة؛ ذلك بعد القبض على شاب سعودي حاول الانتحار بصحن المطاف.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "بتوفيق من الله أمن المملكة العربية السعودية لا يمكن أن يسمح بأي عمل يؤذي مشاعر المسلمين أو يضر بالمقدسات".

وكانت قد أكّدت القوة الخاصّة لأمن الحرم المكي أن الشخص الذي تمّ القبض عليه بالحرم المكي كان ينوي إحراق نفسه بداخل صحن المطاف بالقرب من الكعبة؛ ذلك بسكب مادة البنزين على ملابسه.

وقالت، على لسان الناطق الإعلامي للقوة بالمسجد الحرام الرائد سامح السلمي، إنه في الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الاثنين الموافق 9/ 5/ 1438هـ تمّ القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف جوار الكعبة المشرّفة في أثناء قيامه بسكب كمية من مادة (البنزين) على ملابسه ومحاولته إشعال النار في نفسه.

وتابع: "فور ملاحظة رجال الأمن ذلك تمكّنوا من منعه والقبض عليه قبل إشعال النار، وتوحي تصرفاته بأنه مريض نفسياً، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، والله ولي التوفيق".

وكانت "سبق" قد نقلت في وقتٍ سابقٍ عن المواطن غازي درويش؛ الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يشارك في ضبط الشخص، قوله: "لاحظته يقوم بتفريغ قارورة "بنزين" بالقرب من الركن اليماني، وعلى الفور قمت بالإمساك به، وإطلاق صيحات إلى مَن حولي؛ حيث قاموا على الفور بإحباط عمليته، وتدخلت على الفور الجهات الأمنية وقبضت عليه".

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