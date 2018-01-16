"كِبار العلماء" تستهل يوم الاختبارات بالدعاء للطلاب: اللهم يسّر أمورهم

انطلقت اليوم لـ 2,5 مليون طالب وطالبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية

استهلت هيئة كِبار العلماء تغريداتها، صباح اليوم، بالدعاء للطلاب، وقالت عبر حسابها في "تويتر": نسأل الله الفتاح العليم لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات: الهداية والسداد، والتوفيق والنجاح، وأن يشرح لهم صدورهم، وييسر لهم أمورهم.

وانطلقت اليوم بمدارس التعليم العام اختبارات الفصل الدراسي الأول، باهتمامٍ من إدارات التعليم بمناطق المملكة ومحافظاتها، وبمتابعة وإشراف من وزارة التعليم؛ حيث يشير آخر إحصاءات التعليم إلى انتظام 1343103 طلاب وطالبات في المرحلة المتوسطة، و1278393 طالباً وطالبة في المرحلة الثانوية؛ أي ما يفوق 2,5 مليون طالب وطالبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

ووجّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى؛ رسالة لقادة المدارس والمعلمين والمعلمات أكّد فيها العمل على توفير بيئة إيجابية خالية من الضغوط النفسية وداعمة للطلبة في أثناء أداء الاختبارات، سائلاً الله التوفيق لأبنائنا وبناتنا في مراحل التعليم العام والجامعي كافة.

وقام عددٌ من إدارات التعليم عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر العبارات التوعوية والإرشادية للطلاب وأسرهم، وقامت الإدارة العامة للتعليم بالرياض، عبر حسابها في "تويتر"، بإعادة عدد من التغريدات من الميدان تضمنت نصائح للطلاب من حسابات مكاتب الإشراف والمدارس، فيما قدّمت إدارة "تعليم القصيم" عبر حسابها في "تويتر" عدداً من النصائح التربوية لطلاب وطالبات التعليم حول التعامل مع الاختبارات وآلية المذاكرة، وكذلك وجّهت رسائل لأولياء الأمور حول أهمية التهيئة النفسية للطالب والطالبة قبل الاختبار.

ونشرت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة عدداً من النصائح عبر "الإنفوجرافيك" من حسابها وحسابات مكاتب التعليم التابعة لها، فيما حذّرت إدارة تعليم مكة عبر "تويتر" طلابها في أثناء الاختبارات من رفقاء السوء والتفحيط والمخدرات واعتبرتها تغيّر مجرى حياة الطالب إلى الأسوأ.