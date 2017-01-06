النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كبسة الدجاج.. بكم؟

يتناقل "الواتسبيون" صورًا لجهود بعض الجهات الحكومية لتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية، وخصوصًا المواد الغذائية. ومما يبيّن أهمية تأثيرها سرعة تناقلها عبر وسائل التواصل الحديثة، وكثرة التعليق عليها، والدعوة إلى ضرورة تطبيقها في كل مناطق ومحافظات ومدن بلادنا الغالية. وفي الواقع، إن أبرز الجوانب التي تهم الناس هي تلك التي تتعلق بحياتهم المعيشية؛ لذا فإن أي قرار يصبُّ في هذا الخصوص يجد تشجيعًا وتأييدًا ومؤازرة؛ ما يدفع الجهات المعنية إلى ضرورة تلمس حاجات الأهالي، واستقراء مطالبهم، من خلال فِرق للوقوف ميدانيًّا بشكل مباشر بهدف الكشف عن أوجه الأطماع الكالحة، والاستغلال الفاضح، وكبح جماح ارتفاع الأسعار التي تنهك جيوب المواطنين، وتدفعهم للاستدانة من جهات أكثر طمعًا.. ولكون أسعار المواد الغذائية، وخصوصًا التي تقدمها المطاعم، تتفاوت من مدينة لأخرى، ومن محافظة لثانية، فإن وزارتَيْ البلدية والقروية والتجارة هما المعنيتان بالدرجة الأولى بعملية التنظيم وإلجام الطامعين، إلا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تتخلى عن واجبها بإشهار قرارها بأنها معنية فقط بمتابعة الأسعار على السلع، وليس مراقبة الغلاء، أما وزارة التجارة فهي الأخرى ليس لها أي أثر في هذا الجانب؛ ما تصاعدت معه مطالب الأهالي لتكون ردة الفعل باجتهاد بعض المحافظات في تشكيل لجان من جهات حكومية عدة للقيام بهذه المهمة، وكأن غلاء الأسعار لا يحده إلا تشكيل لجان، فقط تجتهد في لجم الأسعار بحسب رؤيتها، التزم من التزم، ورفض من رفض. ولما كانت معيشة المواطن هي الهاجس الأول لولاة الأمر فإنه من الخطورة بقاء ممارسي تصعيد الأسعار يسرحون ويمرحون دون التفاتة قوية نحوهم بإصدار قرار واضح وبيّن، لا تشوبه شائبة، يُسند لإحدى الوزارات، ويدرج ضمن اختصاصاتها. أما استمرار "الدرعا ترعى" من جيوب المواطنين فهذا غير مقبول أبدًا.
 

الرئيسية/ المملكة

اعلان
كبسة الدجاج.. بكم؟
سبق

يتناقل "الواتسبيون" صورًا لجهود بعض الجهات الحكومية لتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية، وخصوصًا المواد الغذائية. ومما يبيّن أهمية تأثيرها سرعة تناقلها عبر وسائل التواصل الحديثة، وكثرة التعليق عليها، والدعوة إلى ضرورة تطبيقها في كل مناطق ومحافظات ومدن بلادنا الغالية. وفي الواقع، إن أبرز الجوانب التي تهم الناس هي تلك التي تتعلق بحياتهم المعيشية؛ لذا فإن أي قرار يصبُّ في هذا الخصوص يجد تشجيعًا وتأييدًا ومؤازرة؛ ما يدفع الجهات المعنية إلى ضرورة تلمس حاجات الأهالي، واستقراء مطالبهم، من خلال فِرق للوقوف ميدانيًّا بشكل مباشر بهدف الكشف عن أوجه الأطماع الكالحة، والاستغلال الفاضح، وكبح جماح ارتفاع الأسعار التي تنهك جيوب المواطنين، وتدفعهم للاستدانة من جهات أكثر طمعًا.. ولكون أسعار المواد الغذائية، وخصوصًا التي تقدمها المطاعم، تتفاوت من مدينة لأخرى، ومن محافظة لثانية، فإن وزارتَيْ البلدية والقروية والتجارة هما المعنيتان بالدرجة الأولى بعملية التنظيم وإلجام الطامعين، إلا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تتخلى عن واجبها بإشهار قرارها بأنها معنية فقط بمتابعة الأسعار على السلع، وليس مراقبة الغلاء، أما وزارة التجارة فهي الأخرى ليس لها أي أثر في هذا الجانب؛ ما تصاعدت معه مطالب الأهالي لتكون ردة الفعل باجتهاد بعض المحافظات في تشكيل لجان من جهات حكومية عدة للقيام بهذه المهمة، وكأن غلاء الأسعار لا يحده إلا تشكيل لجان، فقط تجتهد في لجم الأسعار بحسب رؤيتها، التزم من التزم، ورفض من رفض. ولما كانت معيشة المواطن هي الهاجس الأول لولاة الأمر فإنه من الخطورة بقاء ممارسي تصعيد الأسعار يسرحون ويمرحون دون التفاتة قوية نحوهم بإصدار قرار واضح وبيّن، لا تشوبه شائبة، يُسند لإحدى الوزارات، ويدرج ضمن اختصاصاتها. أما استمرار "الدرعا ترعى" من جيوب المواطنين فهذا غير مقبول أبدًا.
 

06 يناير 2017 - 8 ربيع الآخر 1438
10:06 PM

كبسة الدجاج.. بكم؟

A A A
جمعان الكرت - الرياض
4
3,753

يتناقل "الواتسبيون" صورًا لجهود بعض الجهات الحكومية لتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية، وخصوصًا المواد الغذائية. ومما يبيّن أهمية تأثيرها سرعة تناقلها عبر وسائل التواصل الحديثة، وكثرة التعليق عليها، والدعوة إلى ضرورة تطبيقها في كل مناطق ومحافظات ومدن بلادنا الغالية. وفي الواقع، إن أبرز الجوانب التي تهم الناس هي تلك التي تتعلق بحياتهم المعيشية؛ لذا فإن أي قرار يصبُّ في هذا الخصوص يجد تشجيعًا وتأييدًا ومؤازرة؛ ما يدفع الجهات المعنية إلى ضرورة تلمس حاجات الأهالي، واستقراء مطالبهم، من خلال فِرق للوقوف ميدانيًّا بشكل مباشر بهدف الكشف عن أوجه الأطماع الكالحة، والاستغلال الفاضح، وكبح جماح ارتفاع الأسعار التي تنهك جيوب المواطنين، وتدفعهم للاستدانة من جهات أكثر طمعًا.. ولكون أسعار المواد الغذائية، وخصوصًا التي تقدمها المطاعم، تتفاوت من مدينة لأخرى، ومن محافظة لثانية، فإن وزارتَيْ البلدية والقروية والتجارة هما المعنيتان بالدرجة الأولى بعملية التنظيم وإلجام الطامعين، إلا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تتخلى عن واجبها بإشهار قرارها بأنها معنية فقط بمتابعة الأسعار على السلع، وليس مراقبة الغلاء، أما وزارة التجارة فهي الأخرى ليس لها أي أثر في هذا الجانب؛ ما تصاعدت معه مطالب الأهالي لتكون ردة الفعل باجتهاد بعض المحافظات في تشكيل لجان من جهات حكومية عدة للقيام بهذه المهمة، وكأن غلاء الأسعار لا يحده إلا تشكيل لجان، فقط تجتهد في لجم الأسعار بحسب رؤيتها، التزم من التزم، ورفض من رفض. ولما كانت معيشة المواطن هي الهاجس الأول لولاة الأمر فإنه من الخطورة بقاء ممارسي تصعيد الأسعار يسرحون ويمرحون دون التفاتة قوية نحوهم بإصدار قرار واضح وبيّن، لا تشوبه شائبة، يُسند لإحدى الوزارات، ويدرج ضمن اختصاصاتها. أما استمرار "الدرعا ترعى" من جيوب المواطنين فهذا غير مقبول أبدًا.
 

شارك برأيك
23
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
3,224
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,186
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,781
8 %

8 %

31 ديسمبر
4,373

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود
كبسة الدجاج.. بكم؟

كبسة الدجاج.. بكم؟

جمعان الكرت
"تعـرف أحـد"..!!

"تعـرف أحـد"..!!

محمد الصيـعري
رد صادم والصدمة أشد!!

رد صادم والصدمة أشد!!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
"في سجن مباحث أبها" حكايتي وزملائي؟

"في سجن مباحث أبها" حكايتي وزملائي؟

أحمد الركبان
جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة