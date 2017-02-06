كُتاب سعوديون: هل تحتسب أقساط القروض ضمن الدخل في "حساب المواطن"؟

مطالب بربطه بعدد أفراد الأسرة.. وتساؤلات: هل يشمل المتقاعدين؟

يرصد عدد من الكتاب الصحفيين أسئلة المواطنين حول "حساب المواطن"، ومن بينها: هل تحتسب أقساط القروض الشهرية ضمن الدخل الشهري أم لا ؟ وهل يشمل المتقاعدين من مدنيين وعسكريين ؟ فيما يطالب البعض بأن يكون مبلغ الدعم مرتبطاً بعدد أفراد الأسرة، ليصل إلى كل المواطنين بالتساوي.



لا أحد يعرف

وفي مقاله "حساب المواطن والقروض!" بصحيفة "عكاظ" يقول الكاتب الصحفي خالد السليمان "لا يمر يوم دون أن يسألني قارئ عن أقساط القروض الشهرية وما إذا كانت تحتسب ضمن الدخل الشهري أم لا ؟! .. في الحقيقة لا أحد يملك الجواب حتى الآن، فالتصور النهائي لآلية الاحتساب والاقتطاع في حساب المواطن ستقرره في النهاية لجنة وزارية مكونة من وزراء المالية والتخطيط والعمل!".



مبلغ الدعم

ويعلق السليمان قائلا "حسب معلوماتي، حساب المواطن يهدف حاليا لتكوين قاعدة بيانات ومعلومات لتحديد مستوى دخل المواطن وقياس الإنفاق وتكلفة المعيشة، وعلى ضوئها سيتم تحديد مستوى الدعم اللازم، وهناك حديث أيضا بأن مبالغ ومستويات الدعم المعلنة ليس نهائية وقد تتغير حسب المعطيات النهائية!



القروض

يطالب السليمان بعدم احتساب القروض ضمن الدخل، ويقول " لأن التصور أو القرار النهائي لم يتبلور أو يتخذ بعد، فلعل من المفيد أن أقترح على اللجنة الوزارية عدم احتساب أقساط القروض الحكومية العقارية والزراعية والاستثمارية الشخصية، وكذلك أقساط البنوك المتعلقة بشراء المساكن ووسائل النقل والتعليم والعلاج، فهي جزء من إنفاق تعويض عجز وقصور الدخل على الوفاء بمتطلبات المعيشة!".



الوقت قصير

وينهي السليمان قائلا "ما يقلقني هو قصر الوقت المحدد لبدء عمل برنامج حساب المواطن ورفع الدعم عن الكهرباء والبنزين، وتحليل بيانات دخل ملايين المواطنين وأثر رفع الدعم على مستوى معيشته مهمة كبيرة وتحتاج لقرارات مصيرية هامة تتعلق بحياة المواطنين لا يجب أن تتخذ تحت ضغط الوقت!".



موقف المتقاعدين

وفي مقاله " مدين!" بصحيفة " المدينة " يتساءل الكاتب الصحفي أحمد سعيد درباس عن موقف المتقاعدين من مدنيين أو عسكريين من "حساب المواطن"، ويقول " استوقفنا ولفت نظرنا أن «حساب المواطن» لم يشر لا من بعيد أو قريب «للمتقاعدين» سواء كانوا مدنيين أو عسكريين ،والأسئلة التي تطرح :هل سيتم إدراجهم تلقائياً في «حساب المواطن» ؟ أسوة بمستحقي الضمان أو ذوي الحاجات الخاصة ، خاصة أولئك الذين لا يتجاوز دخلهم سقف شرائح «حساب المواطن» ، كما لفت نظرنا أيضاً أن آلية «حساب المواطن» ركزت فقط على معرفة مصادر دخل المستحق وهي مصادر دخل محدودة ، ولكن لم تشر فيما إذا كان على المستحق ديون أو قروض أو التزامات مالية يتعين عليه الوفاء بها فهو مدين لا دائن !َ فهل يا ترى نحظى بإيضاحات وافية من ادارة «حساب المواطن» بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنويرنا ؟!".



الدعم حسب عدد أفراد الأسرة

وفي مقاله "حساب المواطن.. عفواً" بصحيفة " الرياض" يطالب الكاتب الصحفي عبدالرحمن سلطان السلطان بأن يكون مبلغ الدعم مرتبطاً بعدد أفراد الأسرة، ليصل إلى كل المواطنين بالتساوي، ويقول " المفترض أن يكون مبلغ الدعم مرتبطاً بعدد أفراد الأسرة، أي عدد المواطنين في الأسرة الواحدة، لأن استهلاك الأسرة يتصاعد طبيعياً مع ارتفاع عدد أفرادها بشكل أساسي، ثم مع ارتفاع دخلها بشكل ثانوي، وهو ما يتجاهله "حساب المواطن" الذي لا يفرق -أيضاً- بين ذوي الدخل المنخفض أو المحدود ممن يعيلون أسرة صغيرة أو أولئك الذي يعيلون أسرة واسعة! الأمر الذي جعل كثيراً من الدول تربط تعويضها المادي المباشر لمواطنيها بهذا العامل الواحد فقط، كما في الكويت والإمارات وفيلندا مثلاً".



الجميع سواسية

ويضيف السلطان "لعل نظرة خاطفة على الأسئلة الواردة لحساب المواطن لتجد أنها تتمحور حول آليات احتساب الدخل، للزوج والزوجة والزوجة الثانية والمتقاعد والأرمل مثلاً وغيرها من الحالات المعقّدة، وكل تلك الحالات من الممكن تجازوها متى ما تحول احتساب التعويض على عدد أفراد الأسرة فقط، حينها سوف يمسي جميع السعوديين سواسية، وليحقق الحساب هدفه الرئيس لحماية "جميع" الأسر السعودية من الآثار المباشرة وغير المباشرة للإصلاحات الاقتصادية القادمة".