"كتلة باردة" تجتاح المملكة تتجاوز التجمد شمالاً.. تَعَرّف على درجات الحرارة

ناتجة عن تمركز منخفض جوي يعقبه آخر يجلب الأمـطار والرياح بمناطق عدة

يتوقع -بمشيئة الله تعالى- أن تتأثر قطاعات عدة من المملكة بعبور كتلة هوائية باردة ناتجة عن تمركز منخفض جوي فوق حوض المتوسط وشمال إفريقيا؛ ملقياً -بعد مشيئة الله تعالى- بكميات ونِسَب عالية من الأمطار وتراكم الثلوج في بلاد حوض المتوسط الشرقية والجنوبية ومناطق غرب الحوض حتى جنوب غرب أوروبا.

وقال الخبير والمختص في علوم الطقس والفلك "نزيه الحيزان": إنه ابتداءً من اليوم، يرافق هذا المنخفض كتلة هوائية باردة جداً تنخفض فيها درجات الحرارة بنسب متفاوتة بين مناطق المملكة ويبقى التأثير الأكبر والأشد على القطاع الشمالي من المملكة عموماً من الغرب للشرق؛ حيث من المتوقع أن تسجل غالبية مناطق شمال المملكة درجات متدنية تنحدر إلى مستوى التجمد داخل المدن، وربما تتجاوز درجة التجمد انخفاضاً ودون الصفر المئوي خارج النطاق العمراني.

كما توقع "الحيزان" أن يتقدم منخفض آخر يعقب هذا المنخفض، ويبدأ بالتأثير على أجواء المملكة من يوم ١٤ يناير، ويتمركز فوق شمال إفريقيا، وتمتد خطوط التبريد لأجواء المملكة مُحدثة حالة من عدم الاستقرار الجوي ونشاط في الرياح السطحية وتواجد للسحب في قطاعات واسعة من المملكة ابتداءً من صباح يوم ١٥ يناير، جالباً الأمطار بعد مشيئة الله تعالى للسواحل الشمالية الغربية وحتى شمال سواحل المنطقة الغربية، ثم يبدأ التأثير على المناطق الداخلية باتجاه مناطق غرب وشمال غرب المدينة، وقد تتأثر المدينة بالهطول، ثم يمتد التأثير حتى شمال غرب القصيم وإلى منطقة حائل، والفصل في ذلك سابق لأوانه؛ ولكن من باب التفاؤل برحمة الله الواسعة نضع هذه القراءة، ونسأل الله تعالى أن يكون الواقع أفضل من ذلك بكثير.

وعن درجات الحرارة التي بدأت بالانخفاض بتأثير من المنخفض الجوي المسيطر الآن على حوض المتوسط والمصحوب بكتلة هوائية باردة وتتأثر بها قطاعات واسعة من المملكة وتنخفض درجات الحرارة؛ فهي على النحو الآتي: مناطق شمال المملكة وشمالها الغربي والشمال الشرقي (طريف، والقريات، وطبرجل، وعرعر، وسكاكا، ودومة الجندل، وتبوك)، ومن المتوقع أن تلامس فيها درجات الحرارة حاجز الصفر المئوي وأقل من الصفر خارج النطاق العمراني، ورفحاء من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة فيها مستويات بين ٣- ٥ درجات، وحفر الباطن بين ٥- ٨ درجات، وحائل بين ٢- ٦ درجات، والرياض بين ٧- ٩ درجات، ومحافظات شمال الرياض بين ٥- ٨ درجات.

أما محافظات جنوب الرياض؛ فقد تَوَقّع "الحيزان" أن تكون درجات الحرارة بها ما بين ١٠- ١٢ درجة، أما غرب وجنوب غرب الرياض؛ فمن المتوقع أن تسجل درجات حرارة بين ٦- ١٠ درجات، والمنطقة الشرقية بين ٨- ١٢ درجة، والقصيم بين ٩- ١١ درجة، والمنطقة الغربية بسواحلها بين ١٦- ٢٠ درجة، وتنخفض أكثر كلما تَعَمّقنا للداخل الغربي، والمدينة المنورة بين ١٣- ١٦ درجة، ومحافظات شمال غرب وشمال المدينة بين الصفر المئوي ودرجة واحدة؛ أما السواحل فهي بين ١٧- ٢٠ درجة تنخفض كلما اتجهنا جهة السواحل الشمالية الغربية، وتكون بين ١٠- ١٤ درجة مئوية.

وبمشيئة الله سنتابع توقعات الحالة الجوية من خلال آخر تحديثات نمذجة الطقس خلال الأيام القادمة لنخرج بتصور للمناطق المتأثرة بها بصورة أدق.