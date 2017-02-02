شرع الجيش اليمني في ترتيبات لتنفيذ خطته الخاصة، بالعمليات العسكرية لدخول العاصمة صنعاء، واستعادتها من يد مليشيات الانقلابيين.
وذكر مصدر عسكري، في تصريح بثه موقع "26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية اليوم، أن كتيبة المهام الخاصة التابعة للواء "141" مشاة المتخصصة باقتحام الجبال وصلت إلى جبهة نهم شرق صنعاء.
وأشار المصدر إلى أن الكتيبة ستشارك في العمليات العسكرية لاستعادة العاصمة صنعاء من الانقلابيين.
كتيبة متخصصة في اقتحام الجبال تصل "نهم اليمنية"
للمشاركة في معارك استعادة صنعاء من الانقلابيين
شرع الجيش اليمني في ترتيبات لتنفيذ خطته الخاصة، بالعمليات العسكرية لدخول العاصمة صنعاء، واستعادتها من يد مليشيات الانقلابيين.
وذكر مصدر عسكري، في تصريح بثه موقع "26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية اليوم، أن كتيبة المهام الخاصة التابعة للواء "141" مشاة المتخصصة باقتحام الجبال وصلت إلى جبهة نهم شرق صنعاء.
وأشار المصدر إلى أن الكتيبة ستشارك في العمليات العسكرية لاستعادة العاصمة صنعاء من الانقلابيين.
شرع الجيش اليمني في ترتيبات لتنفيذ خطته الخاصة، بالعمليات العسكرية لدخول العاصمة صنعاء، واستعادتها من يد مليشيات الانقلابيين.
للمشاركة في معارك استعادة صنعاء من الانقلابيين
كتيبة متخصصة في اقتحام الجبال تصل "نهم اليمنية"
شرع الجيش اليمني في ترتيبات لتنفيذ خطته الخاصة، بالعمليات العسكرية لدخول العاصمة صنعاء، واستعادتها من يد مليشيات الانقلابيين.
وذكر مصدر عسكري، في تصريح بثه موقع "26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية اليوم، أن كتيبة المهام الخاصة التابعة للواء "141" مشاة المتخصصة باقتحام الجبال وصلت إلى جبهة نهم شرق صنعاء.
وأشار المصدر إلى أن الكتيبة ستشارك في العمليات العسكرية لاستعادة العاصمة صنعاء من الانقلابيين.