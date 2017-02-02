كتيبة متخصصة في اقتحام الجبال تصل "نهم اليمنية"

للمشاركة في معارك استعادة صنعاء ‏من الانقلابيين

شرع الجيش اليمني في ترتيبات لتنفيذ خطته الخاصة، ‏بالعمليات العسكرية لدخول العاصمة صنعاء، ‏واستعادتها من يد مليشيات الانقلابيين.‏



وذكر مصدر عسكري، في تصريح بثه موقع "‏‏26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية اليوم، أن ‏كتيبة المهام الخاصة التابعة للواء "141" مشاة المتخصصة باقتحام الجبال وصلت إلى جبهة نهم شرق صنعاء.‏



وأشار المصدر إلى أن الكتيبة ستشارك في العمليات ‏العسكرية لاستعادة العاصمة صنعاء من الانقلابيين.‏