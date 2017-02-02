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كتيبة متخصصة في اقتحام الجبال تصل "نهم اليمنية"

للمشاركة في معارك استعادة صنعاء ‏من الانقلابيين

شرع الجيش اليمني في ترتيبات لتنفيذ خطته الخاصة، ‏بالعمليات العسكرية لدخول العاصمة صنعاء، ‏واستعادتها من يد مليشيات الانقلابيين.‏

وذكر مصدر عسكري، في تصريح بثه موقع "‏‏26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية اليوم، أن ‏كتيبة المهام الخاصة التابعة للواء "141" مشاة المتخصصة باقتحام الجبال وصلت إلى جبهة نهم شرق صنعاء.‏

وأشار المصدر إلى أن الكتيبة ستشارك في العمليات ‏العسكرية لاستعادة العاصمة صنعاء من الانقلابيين.‏

الرئيسية/ أخبار العالم

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كتيبة متخصصة في اقتحام الجبال تصل "نهم اليمنية"
سبق

شرع الجيش اليمني في ترتيبات لتنفيذ خطته الخاصة، ‏بالعمليات العسكرية لدخول العاصمة صنعاء، ‏واستعادتها من يد مليشيات الانقلابيين.‏

وذكر مصدر عسكري، في تصريح بثه موقع "‏‏26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية اليوم، أن ‏كتيبة المهام الخاصة التابعة للواء "141" مشاة المتخصصة باقتحام الجبال وصلت إلى جبهة نهم شرق صنعاء.‏

وأشار المصدر إلى أن الكتيبة ستشارك في العمليات ‏العسكرية لاستعادة العاصمة صنعاء من الانقلابيين.‏

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
02:26 PM
للمشاركة في معارك استعادة صنعاء ‏من الانقلابيين

كتيبة متخصصة في اقتحام الجبال تصل "نهم اليمنية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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20,686

شرع الجيش اليمني في ترتيبات لتنفيذ خطته الخاصة، ‏بالعمليات العسكرية لدخول العاصمة صنعاء، ‏واستعادتها من يد مليشيات الانقلابيين.‏

وذكر مصدر عسكري، في تصريح بثه موقع "‏‏26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية اليوم، أن ‏كتيبة المهام الخاصة التابعة للواء "141" مشاة المتخصصة باقتحام الجبال وصلت إلى جبهة نهم شرق صنعاء.‏

وأشار المصدر إلى أن الكتيبة ستشارك في العمليات ‏العسكرية لاستعادة العاصمة صنعاء من الانقلابيين.‏

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