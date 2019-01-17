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كردستان ترفض بشدة مطالب إيرانية بإغلاق قنصلية المملكة في أربيل

قالت: لا يحق لأيٍّ كان أن يطالب بغلق الممثليات الدبلوماسية في الإقليم

رفضت حكومة إقليم كردستان العراق بشدة التصريحات التي أدلى بها أحد مسؤولي جيش الباسدار الإيراني، دعا فيها حكومة الإقليم، إلى إغلاق قنصلية المملكة العربية السعودية في أربيل، وعدَّت هذه المطالبة بأنها تدخلٌ في الشؤون الداخلية للعراق والإقليم.

 

وقالت حكومة إقليم كردستان في بيانٍ لها، اليوم، إن وجود وتكوين القنصليات والممثليات الدبلوماسية للدول في إقليم كردستان، يخضع للقوانين في العراق والإقليم، وإن أنشطتها في هذا الإطار وضمن هذه القوانين، ولا يحق لأيٍّ كان أن يطالب بغلق أي قنصلية في الإقليم.

 

وأوضحت أن هذا التصريح ليس الأول من نوعه يصدر عن مسؤولين في جيش الباسدار الإيراني حول إقليم كردستان، ويعد تدخلاً غير مبرّر في الشؤون الداخلية للعراق ولإقليم كردستان.

 

وأكّدت أن إقليم كردستان يعمل دوماً على إقامة علاقات ودية مع دول الجوار وجميع دول العالم، ويتمنى أن تتخذ إيران موقفاً جاداً إزاء هذه التصريحات غير المسؤولة وغير المقبولة أساساً، وأن تحرص على عدم تكرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كردستان ترفض بشدة مطالب إيرانية بإغلاق قنصلية المملكة في أربيل
سبق

رفضت حكومة إقليم كردستان العراق بشدة التصريحات التي أدلى بها أحد مسؤولي جيش الباسدار الإيراني، دعا فيها حكومة الإقليم، إلى إغلاق قنصلية المملكة العربية السعودية في أربيل، وعدَّت هذه المطالبة بأنها تدخلٌ في الشؤون الداخلية للعراق والإقليم.

 

وقالت حكومة إقليم كردستان في بيانٍ لها، اليوم، إن وجود وتكوين القنصليات والممثليات الدبلوماسية للدول في إقليم كردستان، يخضع للقوانين في العراق والإقليم، وإن أنشطتها في هذا الإطار وضمن هذه القوانين، ولا يحق لأيٍّ كان أن يطالب بغلق أي قنصلية في الإقليم.

 

وأوضحت أن هذا التصريح ليس الأول من نوعه يصدر عن مسؤولين في جيش الباسدار الإيراني حول إقليم كردستان، ويعد تدخلاً غير مبرّر في الشؤون الداخلية للعراق ولإقليم كردستان.

 

وأكّدت أن إقليم كردستان يعمل دوماً على إقامة علاقات ودية مع دول الجوار وجميع دول العالم، ويتمنى أن تتخذ إيران موقفاً جاداً إزاء هذه التصريحات غير المسؤولة وغير المقبولة أساساً، وأن تحرص على عدم تكرارها.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
10:34 AM
قالت: لا يحق لأيٍّ كان أن يطالب بغلق الممثليات الدبلوماسية في الإقليم

كردستان ترفض بشدة مطالب إيرانية بإغلاق قنصلية المملكة في أربيل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
14
24,484

رفضت حكومة إقليم كردستان العراق بشدة التصريحات التي أدلى بها أحد مسؤولي جيش الباسدار الإيراني، دعا فيها حكومة الإقليم، إلى إغلاق قنصلية المملكة العربية السعودية في أربيل، وعدَّت هذه المطالبة بأنها تدخلٌ في الشؤون الداخلية للعراق والإقليم.

 

وقالت حكومة إقليم كردستان في بيانٍ لها، اليوم، إن وجود وتكوين القنصليات والممثليات الدبلوماسية للدول في إقليم كردستان، يخضع للقوانين في العراق والإقليم، وإن أنشطتها في هذا الإطار وضمن هذه القوانين، ولا يحق لأيٍّ كان أن يطالب بغلق أي قنصلية في الإقليم.

 

وأوضحت أن هذا التصريح ليس الأول من نوعه يصدر عن مسؤولين في جيش الباسدار الإيراني حول إقليم كردستان، ويعد تدخلاً غير مبرّر في الشؤون الداخلية للعراق ولإقليم كردستان.

 

وأكّدت أن إقليم كردستان يعمل دوماً على إقامة علاقات ودية مع دول الجوار وجميع دول العالم، ويتمنى أن تتخذ إيران موقفاً جاداً إزاء هذه التصريحات غير المسؤولة وغير المقبولة أساساً، وأن تحرص على عدم تكرارها.

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