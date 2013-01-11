كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016 بعد منافسة قوية مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان .

وذلك في النسخة الأولى لحفل جوائز The Best من FIFA والتي احتضنتها أستوديوهات TPC بمدينة زيورخ السويسرية .

وقد حصل كريستيانو رونالدو على نسبة 34.54% من الأصوات،

وحل نجم برشلونة ليو ميسي ثانيًا مع نسبة 26.42%، في حين حل الفرنسي أنطوان جريزمان ثالثًا بنسبة 7.53% من الأصوات.

وهذه الجائزة الثالثة التي يحصل عليها كريستيانو رونالدو خلال عام 2016، حيث فاز بالكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول، وجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب عام 2016 .

وفي باقي الجوائز فاز المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري بجائزة أفضل مدرب في العالم، إثر فوزه مع ليستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي متفوقاً على الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وفرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي.

وذهبت جائزة أفضل لاعبة في العالم إلى الأمريكية كارلي لويد.

فيما توج الماليزي محمد فايز سوبري بجائزة بوشكاش لأجمل هدف في 2016

وحصل لاعب كرة الصالات البرازيلي فالكاو بجائزة فيفا لأفضل مسيرة كروية

ونال نادي أتلتيكو ناسيونال جائزة فيفا للعب النظيف.

