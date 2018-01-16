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"كفاءة الطاقة" للموظفين: أطفِئوا لمبات وأجهزة المكاتب قبل الخروج

نبهت على ضرورة التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقتها

حث المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة؛ على إطفاء أجهزة التكييف عند مغادرة المكان، أو عدم الحاجة؛ لتوفير استهلاك الطاقة.

وقال المركر في رسالته: "وأنت طالع من مكتبك تأكد من إطفاء جميع اللمبات والأجهزة"، وهي تهدف إلى توفير استهلاك الطاقة الكهربائية في أجهزة التكييف.

وتستهلك منتجات الإنارة قرابة "9%" من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة، فيما يقدر حجم الاستهلاك السنوي بأكثر من خمسة مليارات ريال.

ونبهت "كفاءة الطاقة" على ضرورة التأكد من أن جهاز التكييف يحمل "بطاقة كفاءة الطاقة" بما لا يقل عن سبع نجمات لمكيف الاسبليت، وأربع نجمات لمكيف الشباك، واختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة، وأيضاً كلما زاد عدد النجمات على بطاقة الكفاءة؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء".
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كفاءة الطاقة" للموظفين: أطفِئوا لمبات وأجهزة المكاتب قبل الخروج
سبق

حث المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة؛ على إطفاء أجهزة التكييف عند مغادرة المكان، أو عدم الحاجة؛ لتوفير استهلاك الطاقة.

وقال المركر في رسالته: "وأنت طالع من مكتبك تأكد من إطفاء جميع اللمبات والأجهزة"، وهي تهدف إلى توفير استهلاك الطاقة الكهربائية في أجهزة التكييف.

وتستهلك منتجات الإنارة قرابة "9%" من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة، فيما يقدر حجم الاستهلاك السنوي بأكثر من خمسة مليارات ريال.

ونبهت "كفاءة الطاقة" على ضرورة التأكد من أن جهاز التكييف يحمل "بطاقة كفاءة الطاقة" بما لا يقل عن سبع نجمات لمكيف الاسبليت، وأربع نجمات لمكيف الشباك، واختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة، وأيضاً كلما زاد عدد النجمات على بطاقة الكفاءة؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء".
 

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
10:35 PM
نبهت على ضرورة التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقتها

"كفاءة الطاقة" للموظفين: أطفِئوا لمبات وأجهزة المكاتب قبل الخروج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حث المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة؛ على إطفاء أجهزة التكييف عند مغادرة المكان، أو عدم الحاجة؛ لتوفير استهلاك الطاقة.

وقال المركر في رسالته: "وأنت طالع من مكتبك تأكد من إطفاء جميع اللمبات والأجهزة"، وهي تهدف إلى توفير استهلاك الطاقة الكهربائية في أجهزة التكييف.

وتستهلك منتجات الإنارة قرابة "9%" من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة، فيما يقدر حجم الاستهلاك السنوي بأكثر من خمسة مليارات ريال.

ونبهت "كفاءة الطاقة" على ضرورة التأكد من أن جهاز التكييف يحمل "بطاقة كفاءة الطاقة" بما لا يقل عن سبع نجمات لمكيف الاسبليت، وأربع نجمات لمكيف الشباك، واختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة، وأيضاً كلما زاد عدد النجمات على بطاقة الكفاءة؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء".
 

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