"كفاءة": العزل الحراري للمباني يخفف من حدة الشتاء القارس

يقلل من استهلاك الكهرباء ويلطف الأجواء

كشف مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" ضرورة وأهمية العزل الحراري في المباني، حيث يوفر حالة من الاعتدال في الأجواء داخل المباني، خصوصًا مع ارتفاع معدل البرد والشتاء القارس، ويقلل الاعتماد على المكيفات؛ وبالتالي التوفير في استهلاك الكهرباء والفواتير.

ولأهمية العزل في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، وكذلك النفع على أصحاب المباني، قام المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتنسيق وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة، وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والشركة السعودية للكهرباء، بإعداد خطط وإجراءات لتنفيذ العزل الحراري في المباني الجديدة كافة، خصوصًا السكنية منها.

فوائد العزل الحراري

وللعزل الحراري فوائد كثيرة، منها الحفاظ على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ إذ يمنع دخول سخونة الجو في الصيف إلى المنزل، وخروج برودة التكييف إلى الخارج، والعكس في فصل الشتاء؛ ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف لفترات زمنية طويلة، وهذا له تأثير صحي ونفسي على الإنسان؛ بسبب قلة الضوضاء الناتجة من تشغيل تلك الأجهزة.

كما يسمح العزل باستخدام أجهزة تكييف ذات قدرات صغيرة؛ وبالتالي تقل تكاليف شراء الأجهزة المستخدمة، وفواتير استهلاك الطاقة، وكذلك توفير أجواء من الراحة والاعتدال للقاطنين داخل المبنى، ويحافظ على الأثاث من التلف بسرعة، ويساعد على حماية وسلامة المبنى من تغيرات الطقس والتقلبات الجوية، ويقلل استهلاك الكهرباء؛ وبالتالي يتم التوفير في فواتير الكهرباء المدفوعة، وتقليل الأعباء على محطات إنتاج الطاقة وشبكات التوزيع، خصوصًا وقت الصيف.