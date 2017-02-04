النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قريباً إطلاق 16 جهة و85 فرصة استثمارية.. التحديات: جهوزية القطاع الخاص وتطويق الفساد

خصخصة الجهات الحكومية وفق الرؤية الوطنية.. فرص النجاح والتحديات؟

"كفاءة": العزل الحراري للمباني يخفف من حدة الشتاء القارس

يقلل من استهلاك الكهرباء ويلطف الأجواء

كشف مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" ضرورة وأهمية العزل الحراري في المباني، حيث يوفر حالة من الاعتدال في الأجواء داخل المباني، خصوصًا مع ارتفاع معدل البرد والشتاء القارس، ويقلل الاعتماد على المكيفات؛ وبالتالي التوفير في استهلاك الكهرباء والفواتير.

ولأهمية العزل في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، وكذلك النفع على أصحاب المباني، قام المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتنسيق وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة، وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والشركة السعودية للكهرباء، بإعداد خطط وإجراءات لتنفيذ العزل الحراري في المباني الجديدة كافة، خصوصًا السكنية منها.

فوائد العزل الحراري
وللعزل الحراري فوائد كثيرة، منها الحفاظ على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ إذ يمنع دخول سخونة الجو في الصيف إلى المنزل، وخروج برودة التكييف إلى الخارج، والعكس في فصل الشتاء؛ ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف لفترات زمنية طويلة، وهذا له تأثير صحي ونفسي على الإنسان؛ بسبب قلة الضوضاء الناتجة من تشغيل تلك الأجهزة.

 كما يسمح العزل باستخدام أجهزة تكييف ذات قدرات صغيرة؛ وبالتالي تقل تكاليف شراء الأجهزة المستخدمة، وفواتير استهلاك الطاقة، وكذلك توفير أجواء من الراحة والاعتدال للقاطنين داخل المبنى، ويحافظ على الأثاث من التلف بسرعة، ويساعد على حماية وسلامة المبنى من تغيرات الطقس والتقلبات الجوية، ويقلل استهلاك الكهرباء؛ وبالتالي يتم التوفير في فواتير الكهرباء المدفوعة، وتقليل الأعباء على محطات إنتاج الطاقة وشبكات التوزيع، خصوصًا وقت الصيف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كفاءة": العزل الحراري للمباني يخفف من حدة الشتاء القارس
سبق

كشف مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" ضرورة وأهمية العزل الحراري في المباني، حيث يوفر حالة من الاعتدال في الأجواء داخل المباني، خصوصًا مع ارتفاع معدل البرد والشتاء القارس، ويقلل الاعتماد على المكيفات؛ وبالتالي التوفير في استهلاك الكهرباء والفواتير.

ولأهمية العزل في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، وكذلك النفع على أصحاب المباني، قام المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتنسيق وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة، وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والشركة السعودية للكهرباء، بإعداد خطط وإجراءات لتنفيذ العزل الحراري في المباني الجديدة كافة، خصوصًا السكنية منها.

فوائد العزل الحراري
وللعزل الحراري فوائد كثيرة، منها الحفاظ على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ إذ يمنع دخول سخونة الجو في الصيف إلى المنزل، وخروج برودة التكييف إلى الخارج، والعكس في فصل الشتاء؛ ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف لفترات زمنية طويلة، وهذا له تأثير صحي ونفسي على الإنسان؛ بسبب قلة الضوضاء الناتجة من تشغيل تلك الأجهزة.

 كما يسمح العزل باستخدام أجهزة تكييف ذات قدرات صغيرة؛ وبالتالي تقل تكاليف شراء الأجهزة المستخدمة، وفواتير استهلاك الطاقة، وكذلك توفير أجواء من الراحة والاعتدال للقاطنين داخل المبنى، ويحافظ على الأثاث من التلف بسرعة، ويساعد على حماية وسلامة المبنى من تغيرات الطقس والتقلبات الجوية، ويقلل استهلاك الكهرباء؛ وبالتالي يتم التوفير في فواتير الكهرباء المدفوعة، وتقليل الأعباء على محطات إنتاج الطاقة وشبكات التوزيع، خصوصًا وقت الصيف.

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
11:13 PM
يقلل من استهلاك الكهرباء ويلطف الأجواء

"كفاءة": العزل الحراري للمباني يخفف من حدة الشتاء القارس

A A A
عيسى الحربي - الرياض
14
16,389

كشف مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" ضرورة وأهمية العزل الحراري في المباني، حيث يوفر حالة من الاعتدال في الأجواء داخل المباني، خصوصًا مع ارتفاع معدل البرد والشتاء القارس، ويقلل الاعتماد على المكيفات؛ وبالتالي التوفير في استهلاك الكهرباء والفواتير.

ولأهمية العزل في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، وكذلك النفع على أصحاب المباني، قام المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتنسيق وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة، وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والشركة السعودية للكهرباء، بإعداد خطط وإجراءات لتنفيذ العزل الحراري في المباني الجديدة كافة، خصوصًا السكنية منها.

فوائد العزل الحراري
وللعزل الحراري فوائد كثيرة، منها الحفاظ على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ إذ يمنع دخول سخونة الجو في الصيف إلى المنزل، وخروج برودة التكييف إلى الخارج، والعكس في فصل الشتاء؛ ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف لفترات زمنية طويلة، وهذا له تأثير صحي ونفسي على الإنسان؛ بسبب قلة الضوضاء الناتجة من تشغيل تلك الأجهزة.

 كما يسمح العزل باستخدام أجهزة تكييف ذات قدرات صغيرة؛ وبالتالي تقل تكاليف شراء الأجهزة المستخدمة، وفواتير استهلاك الطاقة، وكذلك توفير أجواء من الراحة والاعتدال للقاطنين داخل المبنى، ويحافظ على الأثاث من التلف بسرعة، ويساعد على حماية وسلامة المبنى من تغيرات الطقس والتقلبات الجوية، ويقلل استهلاك الكهرباء؛ وبالتالي يتم التوفير في فواتير الكهرباء المدفوعة، وتقليل الأعباء على محطات إنتاج الطاقة وشبكات التوزيع، خصوصًا وقت الصيف.

شارك برأيك
40
146

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,167
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,337
3000

3000

01 فبراير
2,183
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,997

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة