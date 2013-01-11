كنو الاتفاق لـ"سبق": أقول للهلاليين "لكل حادث حديث"

وصف تجربة فريقه أمام غلطه سراي بالمفيدة

وصف لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق محمد كنو مباراة فريقه أمام نظيره غلطه سراي التركي بالرائعة، التي أقيمت مساء أمس وديًّا، وانتهت بفوز فريقه بنتيجة 3-1، وكان كنو قد أحرز الهدف الأول في اللقاء. وقد أقيمت المباراة على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.



وأضاف كنو في تصريح خاص لـ"سبق": مثل هذه المباريات الأهم منها هو الاستفادة الفنية، بغض النظر عن النتيجة. والحمد لله كان المستوى الفني جيدًا مقرونًا بنتيجة إيجابية. ومثل هذه المباريات الكبيرة، ومع بطل أوروبا، يكون الاحتكاك فيها مفيدًا لبقية مباريات الدوري؛ لأخذ الخبرة من لاعبين كبار في الفريق التركي.





وعما يتردد عن انتقال كنو لنادي الهلال خلال الفترة الشتوية الحالية قال كنو باختصار "لكل حادث حديث".

