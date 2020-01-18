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كوريا الجنوبية تدرس فرض عقوبات على نظام "الأسد" لاستخدامه الكيماوي

 أعلنت كوريا الجنوبية أنها تدرس فرض عقوبات على النظام السوري؛ جراء استخدامه "غير القانوني" للأسلحة الكيميائية.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية تشو جون هيوك، في تصريح صحفي اليوم، عن قلق بلاده العميق إزاء استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك على إثر النتائج الأخيرة التي توصلت لها آلية التحقيق المشتركة التابعة لمنظمتي حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، حيث أظهرت التقارير استخدام النظام السوري للكلور الصناعي ضد شعبه ثلاث مرات خلال عامي 2014 - 2015.

وأكد "تشو" أن سيؤول تولي اهتماماً للتقارير التي تخرج بها آلية التحقيق، إضافة إلى العقوبات والتدابير التي ستلجأ لها الولايات المتحدة في هذا الخصوص.

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كوريا الجنوبية تدرس فرض عقوبات على نظام "الأسد" لاستخدامه الكيماوي
سبق

 أعلنت كوريا الجنوبية أنها تدرس فرض عقوبات على النظام السوري؛ جراء استخدامه "غير القانوني" للأسلحة الكيميائية.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية تشو جون هيوك، في تصريح صحفي اليوم، عن قلق بلاده العميق إزاء استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك على إثر النتائج الأخيرة التي توصلت لها آلية التحقيق المشتركة التابعة لمنظمتي حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، حيث أظهرت التقارير استخدام النظام السوري للكلور الصناعي ضد شعبه ثلاث مرات خلال عامي 2014 - 2015.

وأكد "تشو" أن سيؤول تولي اهتماماً للتقارير التي تخرج بها آلية التحقيق، إضافة إلى العقوبات والتدابير التي ستلجأ لها الولايات المتحدة في هذا الخصوص.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
12:57 PM

كوريا الجنوبية تدرس فرض عقوبات على نظام "الأسد" لاستخدامه الكيماوي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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 أعلنت كوريا الجنوبية أنها تدرس فرض عقوبات على النظام السوري؛ جراء استخدامه "غير القانوني" للأسلحة الكيميائية.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية تشو جون هيوك، في تصريح صحفي اليوم، عن قلق بلاده العميق إزاء استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك على إثر النتائج الأخيرة التي توصلت لها آلية التحقيق المشتركة التابعة لمنظمتي حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، حيث أظهرت التقارير استخدام النظام السوري للكلور الصناعي ضد شعبه ثلاث مرات خلال عامي 2014 - 2015.

وأكد "تشو" أن سيؤول تولي اهتماماً للتقارير التي تخرج بها آلية التحقيق، إضافة إلى العقوبات والتدابير التي ستلجأ لها الولايات المتحدة في هذا الخصوص.

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