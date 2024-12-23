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كيف رد وزير المالية على سؤال صحافية عن تكلفة الحرب في اليمن من ميزانيّة ٢٠١٧ ؟!

أكد أنه لا حدود لإنفاق المملكة للدفاع عن حدودها وأراضيها وفي مساندة الأشقاء باليمن

قال وزير المالية محمد الجدعان في مؤتمر صحفي إنه لا حدود لإنفاق المملكة من أجل الدفاع عن حدودها وأراضيها، وفي مساندة الأشقاء في اليمن، مؤكدًا أن المملكة ستدفع بكل قدراتها عن ذلك، وجاء ذلك في معرض رده على سؤال إحدى الصحافيات، التي جاء في معرض سؤالها عن مدى تكلفة الحرب في اليمن من ميزانية المملكة العربية السعودية ٢٠١٧ .
 
وكان قد تحدث وزير المالية في مؤتمر صحفي قبل قليل عن الإصلاحات التي تعمل عليها السعودية، وعن برنامج التوازن المالي، وعن عدد مجموعة أسئلة حول الإصلاحات، وُجهت له ولوزير الطاقة ووزير التجارة والاستثمار ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كيف رد وزير المالية على سؤال صحافية عن تكلفة الحرب في اليمن من ميزانيّة ٢٠١٧ ؟!
سبق
قال وزير المالية محمد الجدعان في مؤتمر صحفي إنه لا حدود لإنفاق المملكة من أجل الدفاع عن حدودها وأراضيها، وفي مساندة الأشقاء في اليمن، مؤكدًا أن المملكة ستدفع بكل قدراتها عن ذلك، وجاء ذلك في معرض رده على سؤال إحدى الصحافيات، التي جاء في معرض سؤالها عن مدى تكلفة الحرب في اليمن من ميزانية المملكة العربية السعودية ٢٠١٧ .
 
وكان قد تحدث وزير المالية في مؤتمر صحفي قبل قليل عن الإصلاحات التي تعمل عليها السعودية، وعن برنامج التوازن المالي، وعن عدد مجموعة أسئلة حول الإصلاحات، وُجهت له ولوزير الطاقة ووزير التجارة والاستثمار ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
11:31 PM
أكد أنه لا حدود لإنفاق المملكة للدفاع عن حدودها وأراضيها وفي مساندة الأشقاء باليمن

كيف رد وزير المالية على سؤال صحافية عن تكلفة الحرب في اليمن من ميزانيّة ٢٠١٧ ؟!

A A A
محمد المواسي - الرياض
9
40,103

قال وزير المالية محمد الجدعان في مؤتمر صحفي إنه لا حدود لإنفاق المملكة من أجل الدفاع عن حدودها وأراضيها، وفي مساندة الأشقاء في اليمن، مؤكدًا أن المملكة ستدفع بكل قدراتها عن ذلك، وجاء ذلك في معرض رده على سؤال إحدى الصحافيات، التي جاء في معرض سؤالها عن مدى تكلفة الحرب في اليمن من ميزانية المملكة العربية السعودية ٢٠١٧ .
 
وكان قد تحدث وزير المالية في مؤتمر صحفي قبل قليل عن الإصلاحات التي تعمل عليها السعودية، وعن برنامج التوازن المالي، وعن عدد مجموعة أسئلة حول الإصلاحات، وُجهت له ولوزير الطاقة ووزير التجارة والاستثمار ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

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