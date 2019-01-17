"لأجلك يا حلب".. الحملة السعودية تواصل تقديم المساعدات

في منطقة "باب الهوى" الواقعة على الحدود بين تركيا وسوريا

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين في الشمال السوري ضمن المبادرة التي أطلقتها تحت عنوان "لأجلك يا حلب".

وقامت الحملة بتأمين المواد الإغاثية الأساسية في المنطقة الحدودية التركية السورية وتحديداً في منطقة "باب الهوى".

وقال مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة إن مبادرة الحملة " لأجلك يا حلب " تأتي تلبية للاحتياج الفعلي الذي رصدته الحملة السعودية بعد الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة حلب مؤخراً.

وأضاف: "تم إدخال القوافل المحملة بالمواد الإغاثية بعد التنسيق مع الجهات الحكومية التركية المختصة لضمان وصول هذه المساعدات الى مستحقيها وتغطية أكبر عدد ممكن بإذن الله من الأشقاء النازحين السوريين في المخيمات والمحاذية للشريط الحدودي التركي من الداخل السوري".

وأكد المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن هذه المساعدات الإغاثية التي تقدمها الحملة الوطنية السعودية هي تأكيد على الوقفة الصادقة مع الأشقاء النازحين السوريين الذين يعانون نقص الخدمات الإنسانية والإغاثية منذ اندلاع الثورة السورية بهدف سد احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم التي يمرون بها.

جدير بالذكر أن المساعدات إلى الداخل السوري تشمل النازحين السوريين في الشمال السوري في منطقة حلب وأريافها وإدلب وأريافها خلال موسم الشتاء لهذا العام بواقع 400 ألف معطف و 176 ألف بطانية كبيره و 188 ألف بطانية للأطفال و288 ألف طقم شتوي و 144 ألف قميص شتوي و 172 ألف شال نسوي.