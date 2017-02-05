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لأول مرة.. غارات للجيش الأردني على مواقع داعش جنوبي سوريا

أسفرت عن مقتل العديد من المقاتلين وتدمير مستودعات للذخيرة وآليات

أكد الجيش الأردني، أن طائرات عسكرية تابعة له، قصفت أهدافاً لتنظيم "داعش" جنوبي سوريا لأول مرة.

 

وقال بيان للجيش الأردني نشرته وسائل إعلام رسمية: "دكت طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني لذكرى شهدائنا الذين قضوا في حربنا ضد الإرهاب، مساء الجمعة، أهدافاً مختلفة لعصابة داعش الإرهابية في الجنوب السوري؛ منها موقع عسكري كانت قد احتلته عصابة داعش المجرمة، وكان يعود سابقاً للجيش السوري".

 

وأضاف البيان، بحسب "سكاي نيوز عربية": "قامت مقاتلات سلاح الجو الملكي بتدمير مستودعات للذخيرة، ومستودع لتعديل وتفخيخ الآليات، وثكنات لأفراد من عصابة داعش الإرهابية المجرمة باستخدام طائرات دون طيار وقنابل موجهة ذكية".

 

وحسب الجيش الأردني؛ فقد أسفرت العملية عن مقتل وإصابة العديد من مسلحي "داعش"، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة للتنظيم.

 

يشار إلى أن الأردن يشارك في التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، الذي يشن هجمات على التنظيم في سوريا والعراق.

الرئيسية/ أخبار العالم

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لأول مرة.. غارات للجيش الأردني على مواقع داعش جنوبي سوريا
سبق

أكد الجيش الأردني، أن طائرات عسكرية تابعة له، قصفت أهدافاً لتنظيم "داعش" جنوبي سوريا لأول مرة.

 

وقال بيان للجيش الأردني نشرته وسائل إعلام رسمية: "دكت طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني لذكرى شهدائنا الذين قضوا في حربنا ضد الإرهاب، مساء الجمعة، أهدافاً مختلفة لعصابة داعش الإرهابية في الجنوب السوري؛ منها موقع عسكري كانت قد احتلته عصابة داعش المجرمة، وكان يعود سابقاً للجيش السوري".

 

وأضاف البيان، بحسب "سكاي نيوز عربية": "قامت مقاتلات سلاح الجو الملكي بتدمير مستودعات للذخيرة، ومستودع لتعديل وتفخيخ الآليات، وثكنات لأفراد من عصابة داعش الإرهابية المجرمة باستخدام طائرات دون طيار وقنابل موجهة ذكية".

 

وحسب الجيش الأردني؛ فقد أسفرت العملية عن مقتل وإصابة العديد من مسلحي "داعش"، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة للتنظيم.

 

يشار إلى أن الأردن يشارك في التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، الذي يشن هجمات على التنظيم في سوريا والعراق.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
10:05 AM
أسفرت عن مقتل العديد من المقاتلين وتدمير مستودعات للذخيرة وآليات

لأول مرة.. غارات للجيش الأردني على مواقع داعش جنوبي سوريا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الجيش الأردني، أن طائرات عسكرية تابعة له، قصفت أهدافاً لتنظيم "داعش" جنوبي سوريا لأول مرة.

 

وقال بيان للجيش الأردني نشرته وسائل إعلام رسمية: "دكت طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني لذكرى شهدائنا الذين قضوا في حربنا ضد الإرهاب، مساء الجمعة، أهدافاً مختلفة لعصابة داعش الإرهابية في الجنوب السوري؛ منها موقع عسكري كانت قد احتلته عصابة داعش المجرمة، وكان يعود سابقاً للجيش السوري".

 

وأضاف البيان، بحسب "سكاي نيوز عربية": "قامت مقاتلات سلاح الجو الملكي بتدمير مستودعات للذخيرة، ومستودع لتعديل وتفخيخ الآليات، وثكنات لأفراد من عصابة داعش الإرهابية المجرمة باستخدام طائرات دون طيار وقنابل موجهة ذكية".

 

وحسب الجيش الأردني؛ فقد أسفرت العملية عن مقتل وإصابة العديد من مسلحي "داعش"، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة للتنظيم.

 

يشار إلى أن الأردن يشارك في التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، الذي يشن هجمات على التنظيم في سوريا والعراق.

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