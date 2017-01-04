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لأول مرة.. فريق نسائي يختتم برامج توعوية عن المخدرات بـ"وادي الدواسر"

​حضرها أكثر من 43 معلمة ومرشدة طلابية

 تصوير: محمد آل مسحل: اختتم القسم النسائي التابع لمديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، ولأول مرة عدة مناشط توعوية بالمدارس والجامعات والكليات، في محافظة وادي الدواسر، لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع من تلك الآفة الخطيرة.
 
وقالت مديرة الشؤون النسوية في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض "منى الشربيني"، إن القسم النسوي نفذ الأيام الماضية في محافظة وادي الدواسر، عدداً من المحاضرات التوعوية والتثقيفية بمركز التنمية الاجتماعية، وجامعة الأمير سطام وبعض مدارس التعليم العام، تهدف إلى التوعية من المخدرات، وكيفية تعامل الأسر مع أبنائهم؛ للتحذير من الوقوع فيها.
 
وأوضحت أن القسم النسائي بالمكافحة قدم دورة تدريبية لمنسوبات التعليم في وادي الدواسر، حضرها أكثر من 43 معلمة ومرشدة طلابية؛ لإيضاح أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع، مشيرة إلى أن الإدارة ستعتمد عدداً منهن لتنفيذ برامج مستقبلية عن المخدرات بالمحافظة.
 
وفي نفس السياق، قدم المحاضر بمكافحة المخدرات، وليد الثنيان، محاضرة توعوية تثقيفية عن أضرار المخدرات، لنزلاء السجن العام، بحضور مدير سجون وادي الدواسر المقدم عبدالرحمن الناهسي، كما نظمت "المكافحة" معرضاً توعوياً وتثقيفياً ببيت الطالب بالخماسين، نظمت له بعض مدارس المحافظة زيارات لطلابها، تم من خلاله توزيع مطويات وبرشورات على جميع الطلاب.
 
ووزع رجال مكافحة المخدرات بوادي الدواسر، أكثر من 8000 من المنشورات والمطويات الهادفة عن المخدرات على المواطنين والمقيمين بشوارع وطرق المحافظة، وأمام المدارس والكليات والمعاهد.
 
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في محافظة وادي الدواسر، دشنت برنامجاً توعوياً شاملاً للوقاية من المخدرات، استهدف أكثر من ١٠ آلاف طالب وطالبة بمدارس التعليم العام وطلاب وطالبات الجامعات في المحافظة، اختتمت فعالياته يوم أمس.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لأول مرة.. فريق نسائي يختتم برامج توعوية عن المخدرات بـ"وادي الدواسر"
سبق

 تصوير: محمد آل مسحل: اختتم القسم النسائي التابع لمديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، ولأول مرة عدة مناشط توعوية بالمدارس والجامعات والكليات، في محافظة وادي الدواسر، لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع من تلك الآفة الخطيرة.
 
وقالت مديرة الشؤون النسوية في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض "منى الشربيني"، إن القسم النسوي نفذ الأيام الماضية في محافظة وادي الدواسر، عدداً من المحاضرات التوعوية والتثقيفية بمركز التنمية الاجتماعية، وجامعة الأمير سطام وبعض مدارس التعليم العام، تهدف إلى التوعية من المخدرات، وكيفية تعامل الأسر مع أبنائهم؛ للتحذير من الوقوع فيها.
 
وأوضحت أن القسم النسائي بالمكافحة قدم دورة تدريبية لمنسوبات التعليم في وادي الدواسر، حضرها أكثر من 43 معلمة ومرشدة طلابية؛ لإيضاح أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع، مشيرة إلى أن الإدارة ستعتمد عدداً منهن لتنفيذ برامج مستقبلية عن المخدرات بالمحافظة.
 
وفي نفس السياق، قدم المحاضر بمكافحة المخدرات، وليد الثنيان، محاضرة توعوية تثقيفية عن أضرار المخدرات، لنزلاء السجن العام، بحضور مدير سجون وادي الدواسر المقدم عبدالرحمن الناهسي، كما نظمت "المكافحة" معرضاً توعوياً وتثقيفياً ببيت الطالب بالخماسين، نظمت له بعض مدارس المحافظة زيارات لطلابها، تم من خلاله توزيع مطويات وبرشورات على جميع الطلاب.
 
ووزع رجال مكافحة المخدرات بوادي الدواسر، أكثر من 8000 من المنشورات والمطويات الهادفة عن المخدرات على المواطنين والمقيمين بشوارع وطرق المحافظة، وأمام المدارس والكليات والمعاهد.
 
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في محافظة وادي الدواسر، دشنت برنامجاً توعوياً شاملاً للوقاية من المخدرات، استهدف أكثر من ١٠ آلاف طالب وطالبة بمدارس التعليم العام وطلاب وطالبات الجامعات في المحافظة، اختتمت فعالياته يوم أمس.
 

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
11:21 PM
​حضرها أكثر من 43 معلمة ومرشدة طلابية

لأول مرة.. فريق نسائي يختتم برامج توعوية عن المخدرات بـ"وادي الدواسر"

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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 تصوير: محمد آل مسحل: اختتم القسم النسائي التابع لمديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، ولأول مرة عدة مناشط توعوية بالمدارس والجامعات والكليات، في محافظة وادي الدواسر، لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع من تلك الآفة الخطيرة.
 
وقالت مديرة الشؤون النسوية في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض "منى الشربيني"، إن القسم النسوي نفذ الأيام الماضية في محافظة وادي الدواسر، عدداً من المحاضرات التوعوية والتثقيفية بمركز التنمية الاجتماعية، وجامعة الأمير سطام وبعض مدارس التعليم العام، تهدف إلى التوعية من المخدرات، وكيفية تعامل الأسر مع أبنائهم؛ للتحذير من الوقوع فيها.
 
وأوضحت أن القسم النسائي بالمكافحة قدم دورة تدريبية لمنسوبات التعليم في وادي الدواسر، حضرها أكثر من 43 معلمة ومرشدة طلابية؛ لإيضاح أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع، مشيرة إلى أن الإدارة ستعتمد عدداً منهن لتنفيذ برامج مستقبلية عن المخدرات بالمحافظة.
 
وفي نفس السياق، قدم المحاضر بمكافحة المخدرات، وليد الثنيان، محاضرة توعوية تثقيفية عن أضرار المخدرات، لنزلاء السجن العام، بحضور مدير سجون وادي الدواسر المقدم عبدالرحمن الناهسي، كما نظمت "المكافحة" معرضاً توعوياً وتثقيفياً ببيت الطالب بالخماسين، نظمت له بعض مدارس المحافظة زيارات لطلابها، تم من خلاله توزيع مطويات وبرشورات على جميع الطلاب.
 
ووزع رجال مكافحة المخدرات بوادي الدواسر، أكثر من 8000 من المنشورات والمطويات الهادفة عن المخدرات على المواطنين والمقيمين بشوارع وطرق المحافظة، وأمام المدارس والكليات والمعاهد.
 
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في محافظة وادي الدواسر، دشنت برنامجاً توعوياً شاملاً للوقاية من المخدرات، استهدف أكثر من ١٠ آلاف طالب وطالبة بمدارس التعليم العام وطلاب وطالبات الجامعات في المحافظة، اختتمت فعالياته يوم أمس.
 

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