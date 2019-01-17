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لإغلاق إشكاليات الصرف بجدة.. إيقاف صب محطة البلد في "بحيرة أربعين"

"الأرصاد": حوّلت التدفقات إلى محطة الخمرة تنفيذاً لمتطلبات نظام البيئة بالمملكة

أعلن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، أنه تم إيقاف مصبّ محطة تنقية "البلد" بجدة على البحر، وتحويل التدفقات بالكامل إلى محطة الخمرة.

 

وقدّم الرئيس العام شكره وتقديره لشركة المياه الوطنية، على تجاوبها وحرصها على كل ما من شأنه سلامة البيئة وصحة المجتمع؛ مؤكداً أن العمل جارٍ حالياً لإيقاف محطة معالجة الصرف الصحي بالرويس بجدة، والذي من المتوقع أن يكون خلال العشرة الأيام القادمة؛ وفقاً للخطة الزمنية المُعَدة لذلك.

 

وبيّن الرئيس العام أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لمتطلبات النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية، والتزاماً بالمقاييس البيئية المعمول بها.

 

مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تقليل الأحمال على البيئة البحرية في جدة، وأن خطوات جادة -إن شاء الله- ستسهم في إغلاق ملف الإشكاليات الناجمة عن الصرف الصحي الذي يُعَد أحد المشاكل البيئية الرئيسية في محافظة جدة.

 

وقال الدكتور خليل الثقفي: إن التنسيق بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والجهات الحكومية والقطاعات الخدَمية مستمر؛ بهدف الوصل إلى أفضل الأهداف التي تعزز حماية البيئة وصون مواردها والحفاظ على مقدّراتها في المملكة.

 

وشدد على أهمية الاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي المعالَجة، وأنه ليس من المنطق سكبها في البحر وعدم استخدامها بالطريقة المثلى؛ كونها تُشَكّل ثروه مائية لا بد من استغلالها.

 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المصل كان يضخ في بحيرة الأربعين، التي تُعَد واحدة من أهم الإشكاليات البيئية في جدة والتي كَثُر النقاش حولها؛ حيث سيساهم إيقاف المصب في إعادة تأهيل البحيرة التي عانت طويلاً من تصريف مياه الصرف الصحي إليها؛ مما جعلها من المناطق المائية الأكثر خطراً في جدة، وآخرها نفوق الأسماك على شواطئها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لإغلاق إشكاليات الصرف بجدة.. إيقاف صب محطة البلد في "بحيرة أربعين"
سبق

أعلن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، أنه تم إيقاف مصبّ محطة تنقية "البلد" بجدة على البحر، وتحويل التدفقات بالكامل إلى محطة الخمرة.

 

وقدّم الرئيس العام شكره وتقديره لشركة المياه الوطنية، على تجاوبها وحرصها على كل ما من شأنه سلامة البيئة وصحة المجتمع؛ مؤكداً أن العمل جارٍ حالياً لإيقاف محطة معالجة الصرف الصحي بالرويس بجدة، والذي من المتوقع أن يكون خلال العشرة الأيام القادمة؛ وفقاً للخطة الزمنية المُعَدة لذلك.

 

وبيّن الرئيس العام أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لمتطلبات النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية، والتزاماً بالمقاييس البيئية المعمول بها.

 

مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تقليل الأحمال على البيئة البحرية في جدة، وأن خطوات جادة -إن شاء الله- ستسهم في إغلاق ملف الإشكاليات الناجمة عن الصرف الصحي الذي يُعَد أحد المشاكل البيئية الرئيسية في محافظة جدة.

 

وقال الدكتور خليل الثقفي: إن التنسيق بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والجهات الحكومية والقطاعات الخدَمية مستمر؛ بهدف الوصل إلى أفضل الأهداف التي تعزز حماية البيئة وصون مواردها والحفاظ على مقدّراتها في المملكة.

 

وشدد على أهمية الاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي المعالَجة، وأنه ليس من المنطق سكبها في البحر وعدم استخدامها بالطريقة المثلى؛ كونها تُشَكّل ثروه مائية لا بد من استغلالها.

 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المصل كان يضخ في بحيرة الأربعين، التي تُعَد واحدة من أهم الإشكاليات البيئية في جدة والتي كَثُر النقاش حولها؛ حيث سيساهم إيقاف المصب في إعادة تأهيل البحيرة التي عانت طويلاً من تصريف مياه الصرف الصحي إليها؛ مما جعلها من المناطق المائية الأكثر خطراً في جدة، وآخرها نفوق الأسماك على شواطئها.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
10:59 AM
"الأرصاد": حوّلت التدفقات إلى محطة الخمرة تنفيذاً لمتطلبات نظام البيئة بالمملكة

لإغلاق إشكاليات الصرف بجدة.. إيقاف صب محطة البلد في "بحيرة أربعين"

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، أنه تم إيقاف مصبّ محطة تنقية "البلد" بجدة على البحر، وتحويل التدفقات بالكامل إلى محطة الخمرة.

 

وقدّم الرئيس العام شكره وتقديره لشركة المياه الوطنية، على تجاوبها وحرصها على كل ما من شأنه سلامة البيئة وصحة المجتمع؛ مؤكداً أن العمل جارٍ حالياً لإيقاف محطة معالجة الصرف الصحي بالرويس بجدة، والذي من المتوقع أن يكون خلال العشرة الأيام القادمة؛ وفقاً للخطة الزمنية المُعَدة لذلك.

 

وبيّن الرئيس العام أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لمتطلبات النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية، والتزاماً بالمقاييس البيئية المعمول بها.

 

مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تقليل الأحمال على البيئة البحرية في جدة، وأن خطوات جادة -إن شاء الله- ستسهم في إغلاق ملف الإشكاليات الناجمة عن الصرف الصحي الذي يُعَد أحد المشاكل البيئية الرئيسية في محافظة جدة.

 

وقال الدكتور خليل الثقفي: إن التنسيق بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والجهات الحكومية والقطاعات الخدَمية مستمر؛ بهدف الوصل إلى أفضل الأهداف التي تعزز حماية البيئة وصون مواردها والحفاظ على مقدّراتها في المملكة.

 

وشدد على أهمية الاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي المعالَجة، وأنه ليس من المنطق سكبها في البحر وعدم استخدامها بالطريقة المثلى؛ كونها تُشَكّل ثروه مائية لا بد من استغلالها.

 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المصل كان يضخ في بحيرة الأربعين، التي تُعَد واحدة من أهم الإشكاليات البيئية في جدة والتي كَثُر النقاش حولها؛ حيث سيساهم إيقاف المصب في إعادة تأهيل البحيرة التي عانت طويلاً من تصريف مياه الصرف الصحي إليها؛ مما جعلها من المناطق المائية الأكثر خطراً في جدة، وآخرها نفوق الأسماك على شواطئها.

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