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لائحة أداء "المدنية" الجديدة في ورشتها الأولى.. مفهوم ونماذج وصياغة

تنعقد بعد غد بالدمام مستهدفة مديري الفروع الحكومية بالشرقية والمسؤولين

 تعقد وزارة الخدمة المدنية، بعد غد الخميس، ورشة العمل التعريفية الأولى بلائحة الأداء الجديدة والنماذج الخاصة بها؛ ذلك في القاعة الكبرى بمقر معهد الإدارة العامة بمدينة الدمام.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن محمد العيسى، أن الهدف الأساسي من هذه الورشة هو شرح مفهوم إدارة الأداء الجديد والتعريف بلائحة الأداء المعتمدة والنماذج الخاصة بها، وكيفية استخدامها وصياغة الأهداف؛ ذلك للمساهمة برفع كفاءة الموظف الحكومي.

وأشار إلى أن محاور الورشة الرئيسية تتمثل في التعريف بمفهوم إدارة الأداء والمنحنى المعياري القياسي، والتعريف بلائحة الأداء الجديدة والنماذج الخاصة بها مع استعراض المواد النظامية بلائحة الأداء، وشرح أهمية وضع الأهداف وكيفية صياغتها بالشكل الصحيح.

وأوضح قائلاً: "هذه الورشة تستهدف مديري فروع الجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية ومسؤولي الموارد البشرية وشؤون الموظفين والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها".

يُذكر أن هذه الورشة هي الورشة الأولى ضمن سلسلة من ورش العمل التعريفية بلائحة الأداء الجديدة والنماذج الخاصة بها، والتي تعقدها وزارة الخدمة المدنية بمختلف مناطق ومدن المملكة؛ ذلك بناءً على توجيهات وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج، خلال عام 1438هـ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لائحة أداء "المدنية" الجديدة في ورشتها الأولى.. مفهوم ونماذج وصياغة
سبق

 تعقد وزارة الخدمة المدنية، بعد غد الخميس، ورشة العمل التعريفية الأولى بلائحة الأداء الجديدة والنماذج الخاصة بها؛ ذلك في القاعة الكبرى بمقر معهد الإدارة العامة بمدينة الدمام.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن محمد العيسى، أن الهدف الأساسي من هذه الورشة هو شرح مفهوم إدارة الأداء الجديد والتعريف بلائحة الأداء المعتمدة والنماذج الخاصة بها، وكيفية استخدامها وصياغة الأهداف؛ ذلك للمساهمة برفع كفاءة الموظف الحكومي.

وأشار إلى أن محاور الورشة الرئيسية تتمثل في التعريف بمفهوم إدارة الأداء والمنحنى المعياري القياسي، والتعريف بلائحة الأداء الجديدة والنماذج الخاصة بها مع استعراض المواد النظامية بلائحة الأداء، وشرح أهمية وضع الأهداف وكيفية صياغتها بالشكل الصحيح.

وأوضح قائلاً: "هذه الورشة تستهدف مديري فروع الجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية ومسؤولي الموارد البشرية وشؤون الموظفين والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها".

يُذكر أن هذه الورشة هي الورشة الأولى ضمن سلسلة من ورش العمل التعريفية بلائحة الأداء الجديدة والنماذج الخاصة بها، والتي تعقدها وزارة الخدمة المدنية بمختلف مناطق ومدن المملكة؛ ذلك بناءً على توجيهات وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج، خلال عام 1438هـ.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
01:36 PM
تنعقد بعد غد بالدمام مستهدفة مديري الفروع الحكومية بالشرقية والمسؤولين

لائحة أداء "المدنية" الجديدة في ورشتها الأولى.. مفهوم ونماذج وصياغة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 تعقد وزارة الخدمة المدنية، بعد غد الخميس، ورشة العمل التعريفية الأولى بلائحة الأداء الجديدة والنماذج الخاصة بها؛ ذلك في القاعة الكبرى بمقر معهد الإدارة العامة بمدينة الدمام.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن محمد العيسى، أن الهدف الأساسي من هذه الورشة هو شرح مفهوم إدارة الأداء الجديد والتعريف بلائحة الأداء المعتمدة والنماذج الخاصة بها، وكيفية استخدامها وصياغة الأهداف؛ ذلك للمساهمة برفع كفاءة الموظف الحكومي.

وأشار إلى أن محاور الورشة الرئيسية تتمثل في التعريف بمفهوم إدارة الأداء والمنحنى المعياري القياسي، والتعريف بلائحة الأداء الجديدة والنماذج الخاصة بها مع استعراض المواد النظامية بلائحة الأداء، وشرح أهمية وضع الأهداف وكيفية صياغتها بالشكل الصحيح.

وأوضح قائلاً: "هذه الورشة تستهدف مديري فروع الجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية ومسؤولي الموارد البشرية وشؤون الموظفين والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها".

يُذكر أن هذه الورشة هي الورشة الأولى ضمن سلسلة من ورش العمل التعريفية بلائحة الأداء الجديدة والنماذج الخاصة بها، والتي تعقدها وزارة الخدمة المدنية بمختلف مناطق ومدن المملكة؛ ذلك بناءً على توجيهات وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج، خلال عام 1438هـ.

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