"لافروف": دَعَوْنا إدارة ترامب للمشاركة في لقاء أستانة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء: إن بلاده وجّهت دعوة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ للمشاركة في محادثات السلام السورية في أستانة.

وأضاف "لافروف" خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو: "نأمل من إدارة ترامب أن تكون أكثر تعاوناً معنا في مكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما لم تستجب للمطالب الروسية بفصل المعارضة السورية المعتدلة عن جبهة النصرة (جبهة فتح الشام حالياً).

وأَمِل وزير الخارجية الروسي أن يكون مستوى التنسيق مع إدارة ترامب بشأن سوريا أعلى من الإدارة الأمريكية السابقة.

ووفق "سكاي نيوز"؛ فمن المقرر أن يتولى ترامب مقاليد السلطة في واشنطن في الـ20 من يناير الجاري، وبعده بثلاثة أيام تنطلق محادثات عاصمة كازاخستان الرامية لوقف الحرب المستمرة في سوريا منذ 6 سنوات.

وأشار "لافروف" إلى أن لقاء أستانة يسعى إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في سوريا.

وأبرمت الحكومة السورية وفصائل المعارضة وقفاً لإطلاق النار في 31 من ديسمبر الماضي برعاية روسية تركية؛ تمهيداً لإطلاق مفاوضات سياسية بين الجانبين.

وتُجرى المحادثات في عاصمة كازاخستان برعاية روسية تركية مشتركة، ولم تشارك الولايات المتحدة في ترتيبات المحادثات.