النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"لافروف": دَعَوْنا إدارة ترامب للمشاركة في لقاء أستانة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء: إن بلاده وجّهت دعوة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ للمشاركة في محادثات السلام السورية في أستانة.

 

وأضاف "لافروف" خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو: "نأمل من إدارة ترامب أن تكون أكثر تعاوناً معنا في مكافحة الإرهاب".

 

وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما لم تستجب للمطالب الروسية بفصل المعارضة السورية المعتدلة عن جبهة النصرة (جبهة فتح الشام حالياً).

 

وأَمِل وزير الخارجية الروسي أن يكون مستوى التنسيق مع إدارة ترامب بشأن سوريا أعلى من الإدارة الأمريكية السابقة.

 

ووفق "سكاي نيوز"؛ فمن المقرر أن يتولى ترامب مقاليد السلطة في واشنطن في الـ20 من يناير الجاري، وبعده بثلاثة أيام تنطلق محادثات عاصمة كازاخستان الرامية لوقف الحرب المستمرة في سوريا منذ 6 سنوات.

 

وأشار "لافروف" إلى أن لقاء أستانة يسعى إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في سوريا.

 

وأبرمت الحكومة السورية وفصائل المعارضة وقفاً لإطلاق النار في 31 من ديسمبر الماضي برعاية روسية تركية؛ تمهيداً لإطلاق مفاوضات سياسية بين الجانبين.

 

وتُجرى المحادثات في عاصمة كازاخستان برعاية روسية تركية مشتركة، ولم تشارك الولايات المتحدة في ترتيبات المحادثات.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"لافروف": دَعَوْنا إدارة ترامب للمشاركة في لقاء أستانة
سبق

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء: إن بلاده وجّهت دعوة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ للمشاركة في محادثات السلام السورية في أستانة.

 

وأضاف "لافروف" خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو: "نأمل من إدارة ترامب أن تكون أكثر تعاوناً معنا في مكافحة الإرهاب".

 

وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما لم تستجب للمطالب الروسية بفصل المعارضة السورية المعتدلة عن جبهة النصرة (جبهة فتح الشام حالياً).

 

وأَمِل وزير الخارجية الروسي أن يكون مستوى التنسيق مع إدارة ترامب بشأن سوريا أعلى من الإدارة الأمريكية السابقة.

 

ووفق "سكاي نيوز"؛ فمن المقرر أن يتولى ترامب مقاليد السلطة في واشنطن في الـ20 من يناير الجاري، وبعده بثلاثة أيام تنطلق محادثات عاصمة كازاخستان الرامية لوقف الحرب المستمرة في سوريا منذ 6 سنوات.

 

وأشار "لافروف" إلى أن لقاء أستانة يسعى إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في سوريا.

 

وأبرمت الحكومة السورية وفصائل المعارضة وقفاً لإطلاق النار في 31 من ديسمبر الماضي برعاية روسية تركية؛ تمهيداً لإطلاق مفاوضات سياسية بين الجانبين.

 

وتُجرى المحادثات في عاصمة كازاخستان برعاية روسية تركية مشتركة، ولم تشارك الولايات المتحدة في ترتيبات المحادثات.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
12:30 PM

"لافروف": دَعَوْنا إدارة ترامب للمشاركة في لقاء أستانة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
668

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء: إن بلاده وجّهت دعوة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ للمشاركة في محادثات السلام السورية في أستانة.

 

وأضاف "لافروف" خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو: "نأمل من إدارة ترامب أن تكون أكثر تعاوناً معنا في مكافحة الإرهاب".

 

وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما لم تستجب للمطالب الروسية بفصل المعارضة السورية المعتدلة عن جبهة النصرة (جبهة فتح الشام حالياً).

 

وأَمِل وزير الخارجية الروسي أن يكون مستوى التنسيق مع إدارة ترامب بشأن سوريا أعلى من الإدارة الأمريكية السابقة.

 

ووفق "سكاي نيوز"؛ فمن المقرر أن يتولى ترامب مقاليد السلطة في واشنطن في الـ20 من يناير الجاري، وبعده بثلاثة أيام تنطلق محادثات عاصمة كازاخستان الرامية لوقف الحرب المستمرة في سوريا منذ 6 سنوات.

 

وأشار "لافروف" إلى أن لقاء أستانة يسعى إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في سوريا.

 

وأبرمت الحكومة السورية وفصائل المعارضة وقفاً لإطلاق النار في 31 من ديسمبر الماضي برعاية روسية تركية؛ تمهيداً لإطلاق مفاوضات سياسية بين الجانبين.

 

وتُجرى المحادثات في عاصمة كازاخستان برعاية روسية تركية مشتركة، ولم تشارك الولايات المتحدة في ترتيبات المحادثات.

شارك برأيك
30
56

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
654
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
7,240
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,885
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
5,261

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة