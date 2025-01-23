لبنان.. "انتحاري الحمرا" يعترف: تلقيتُ الأوامر من "داعش"

اعترف الانتحاري الموقوف لدى السلطات الأمنية في بيروت بعد إحباط محاولته تفجيرَ أحد المقاهي في شارع الحمرا، الأحد، أنه تَلَقّى أوامر تنفيذ العملية من الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا.

وذكر الانتحاري -حسب "سكاي نيوز"- والذي يُدعى عمر حسن العاصي، في التحقيقات الأولية أنه ينتمي إلى التنظيم المتطرف، وقد تَلَقّى أمراً بالقيام بمهاجمة المقهى، قبل أن تتمكن قوات الأمن من منعه.

وقالت مصادر أمنية: إن الموقوف كان مراقباً من قِبَل أجهزة الأمن، وقد تم رصد تحركاته في مدينة صيدا جنوبي البلاد حتى وصوله إلى بيروت.

وأوضحت المصادر أن التنسيق المشترك بين الاستخبارات وقوى الأمن، نجح في منع وقوع التفجير؛ مُرجّحة أن الإرهابي يعمل ضمن مجموعة تخطط لعمليات تخريب في لبنان.

ونفّذت قوات الأمن إجراءات مشددة في بيروت وصيدا، التي ينتمي لها الانتحاري، بعد مداهمة منزله ومصادرة مقتنياتٍ من بينها حاسبه المحمول وبعض الوثائق.

وكانت القوى الأمنية قد ألقت القبض على "عاصي" الذي كان مرتدياً حزاماً ناسفاً قبل دقائق من دخوله مقهى كوستا في منطقة الحمرا.