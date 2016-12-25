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لتحديد الاحتياج .. "التعليم" تُتيح تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية

بعد أن تمّ تأخير هذا الإجراء أسبوعاً لإجراء تحديثات للأنظمة الإلكترونية

أتاحت وزارة التعليم، اليوم الأحد، لشاغلي الوظائف التعليمية تحديث بياناتهم وتعديلها على نظام "نور"؛ حيث سيستمر حتى 21 ـ 4 ـ 1438هـ؛ بعد أن تمّ تأخير هذا الإجراء لأسبوع كامل وفقاً لما ذكره المتحدث الرسمي لوزارة التعليم لوجود تحديثات على الأنظمة الإلكترونية.

 

وكان وزير التعليم، أحمد العيسى؛ قد أصدر تعميماً ببدء تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية بناءً على محضر اجتماع بين وكيل الوزارة المدرسية ومشرف على تقنية المعلومات بشأن الخطة الزمنية لإطلاق نظام "نور" لشؤون المعلمين والخدمات الإلكترونية المقدمة لشاغلي الوظائف التعليمية.

 

وأشار تعميم الوزير، إلى أن التحديث سيكون له أثرٌ في احتساب الاحتياج وتجويد الخدمات الإلكترونية، وتحديد متطلبات الميدان التعليمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتحديد الاحتياج .. "التعليم" تُتيح تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية
سبق

أتاحت وزارة التعليم، اليوم الأحد، لشاغلي الوظائف التعليمية تحديث بياناتهم وتعديلها على نظام "نور"؛ حيث سيستمر حتى 21 ـ 4 ـ 1438هـ؛ بعد أن تمّ تأخير هذا الإجراء لأسبوع كامل وفقاً لما ذكره المتحدث الرسمي لوزارة التعليم لوجود تحديثات على الأنظمة الإلكترونية.

 

وكان وزير التعليم، أحمد العيسى؛ قد أصدر تعميماً ببدء تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية بناءً على محضر اجتماع بين وكيل الوزارة المدرسية ومشرف على تقنية المعلومات بشأن الخطة الزمنية لإطلاق نظام "نور" لشؤون المعلمين والخدمات الإلكترونية المقدمة لشاغلي الوظائف التعليمية.

 

وأشار تعميم الوزير، إلى أن التحديث سيكون له أثرٌ في احتساب الاحتياج وتجويد الخدمات الإلكترونية، وتحديد متطلبات الميدان التعليمي.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
09:39 AM
بعد أن تمّ تأخير هذا الإجراء أسبوعاً لإجراء تحديثات للأنظمة الإلكترونية

لتحديد الاحتياج .. "التعليم" تُتيح تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية

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بدر الجبل - تبوك
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5,313

أتاحت وزارة التعليم، اليوم الأحد، لشاغلي الوظائف التعليمية تحديث بياناتهم وتعديلها على نظام "نور"؛ حيث سيستمر حتى 21 ـ 4 ـ 1438هـ؛ بعد أن تمّ تأخير هذا الإجراء لأسبوع كامل وفقاً لما ذكره المتحدث الرسمي لوزارة التعليم لوجود تحديثات على الأنظمة الإلكترونية.

 

وكان وزير التعليم، أحمد العيسى؛ قد أصدر تعميماً ببدء تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية بناءً على محضر اجتماع بين وكيل الوزارة المدرسية ومشرف على تقنية المعلومات بشأن الخطة الزمنية لإطلاق نظام "نور" لشؤون المعلمين والخدمات الإلكترونية المقدمة لشاغلي الوظائف التعليمية.

 

وأشار تعميم الوزير، إلى أن التحديث سيكون له أثرٌ في احتساب الاحتياج وتجويد الخدمات الإلكترونية، وتحديد متطلبات الميدان التعليمي.

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