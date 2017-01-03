النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنة الخطة الشاملة للأودية تقف على المناطق الواقعة شرق مكة

لرصد أماكن تجمعات المياه وجريان السيول وإيجاد حلول لها

وقفت اللجنة الخاصة بالخطة الشاملة للأودية ومواقع تجمعات المياه ومجاري السيول المارة بمدينة مكة المكرمة والقرى التابعة لها، على جميع المخططات والمناطق الواقعة بوادي نعمان، شرق مكة المكرمة، لرصد أماكن تجمعات المياه وجريان السيول وإيجاد حلول لها.

 

وأوضح رئيس قسم البحوث البيئية والصحية بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، الدكتور تركي بن محمد حبيب الله، أن اللجنة مستمرة في استكمال أعمالها داخل محيط المنطقة المركزية خلال الأيام القادمة، مبيناً أن مشاركة معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى ضمن أعمال اللجنة تشمل إعداد الخرائط التفصيلية للمناطق المتأثرة بمخاطر السيول، وإعداد التقارير التفصيلية حيالها.

 

وكان معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة انضم مؤخرًا لعضوية اللجنة الخاصة بالخطة الشاملة للوقوف على جميع الأودية التي تمر بالعاصمة المقدسة، وكذلك المخططات ومواقع تجمعات مياه الأمطار، التي تضم المديرية العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وهيئة المساحة الجيولوجية، والمديرية العامة لمشاريع السيول بأمانة العاصمة المقدسة، وفرع إدارة الطرق والنقل بالعاصمة المقدسة، والمديرية العامة للتعليم بالعاصمة المقدسة، وإدارة كهرباء مكة المكرمة والجهات ذات العلاقة.

 

ومن أبرز مهام هذه اللجنة الوقوف على كافة المخططات والأودية بالعاصمة المقدسة حسب جداول زمنية متفق عليها، وكذلك مراقبة القرى التي تمر بها الأودية عن طريق مندوبين معروفين للجنة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
لجنة الخطة الشاملة للأودية تقف على المناطق الواقعة شرق مكة
سبق

وقفت اللجنة الخاصة بالخطة الشاملة للأودية ومواقع تجمعات المياه ومجاري السيول المارة بمدينة مكة المكرمة والقرى التابعة لها، على جميع المخططات والمناطق الواقعة بوادي نعمان، شرق مكة المكرمة، لرصد أماكن تجمعات المياه وجريان السيول وإيجاد حلول لها.

 

وأوضح رئيس قسم البحوث البيئية والصحية بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، الدكتور تركي بن محمد حبيب الله، أن اللجنة مستمرة في استكمال أعمالها داخل محيط المنطقة المركزية خلال الأيام القادمة، مبيناً أن مشاركة معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى ضمن أعمال اللجنة تشمل إعداد الخرائط التفصيلية للمناطق المتأثرة بمخاطر السيول، وإعداد التقارير التفصيلية حيالها.

 

وكان معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة انضم مؤخرًا لعضوية اللجنة الخاصة بالخطة الشاملة للوقوف على جميع الأودية التي تمر بالعاصمة المقدسة، وكذلك المخططات ومواقع تجمعات مياه الأمطار، التي تضم المديرية العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وهيئة المساحة الجيولوجية، والمديرية العامة لمشاريع السيول بأمانة العاصمة المقدسة، وفرع إدارة الطرق والنقل بالعاصمة المقدسة، والمديرية العامة للتعليم بالعاصمة المقدسة، وإدارة كهرباء مكة المكرمة والجهات ذات العلاقة.

 

ومن أبرز مهام هذه اللجنة الوقوف على كافة المخططات والأودية بالعاصمة المقدسة حسب جداول زمنية متفق عليها، وكذلك مراقبة القرى التي تمر بها الأودية عن طريق مندوبين معروفين للجنة.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
03:21 PM
لرصد أماكن تجمعات المياه وجريان السيول وإيجاد حلول لها

لجنة الخطة الشاملة للأودية تقف على المناطق الواقعة شرق مكة

A A A
حاتم العميري - مكة المكرمة
0
402

وقفت اللجنة الخاصة بالخطة الشاملة للأودية ومواقع تجمعات المياه ومجاري السيول المارة بمدينة مكة المكرمة والقرى التابعة لها، على جميع المخططات والمناطق الواقعة بوادي نعمان، شرق مكة المكرمة، لرصد أماكن تجمعات المياه وجريان السيول وإيجاد حلول لها.

 

وأوضح رئيس قسم البحوث البيئية والصحية بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، الدكتور تركي بن محمد حبيب الله، أن اللجنة مستمرة في استكمال أعمالها داخل محيط المنطقة المركزية خلال الأيام القادمة، مبيناً أن مشاركة معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى ضمن أعمال اللجنة تشمل إعداد الخرائط التفصيلية للمناطق المتأثرة بمخاطر السيول، وإعداد التقارير التفصيلية حيالها.

 

وكان معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة انضم مؤخرًا لعضوية اللجنة الخاصة بالخطة الشاملة للوقوف على جميع الأودية التي تمر بالعاصمة المقدسة، وكذلك المخططات ومواقع تجمعات مياه الأمطار، التي تضم المديرية العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وهيئة المساحة الجيولوجية، والمديرية العامة لمشاريع السيول بأمانة العاصمة المقدسة، وفرع إدارة الطرق والنقل بالعاصمة المقدسة، والمديرية العامة للتعليم بالعاصمة المقدسة، وإدارة كهرباء مكة المكرمة والجهات ذات العلاقة.

 

ومن أبرز مهام هذه اللجنة الوقوف على كافة المخططات والأودية بالعاصمة المقدسة حسب جداول زمنية متفق عليها، وكذلك مراقبة القرى التي تمر بها الأودية عن طريق مندوبين معروفين للجنة.

شارك برأيك
20
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,258
8 %

8 %

31 ديسمبر
3,899
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,666
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
4,253

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة