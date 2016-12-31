لجنة المرافق بعقارية غرفة الرياض تعقد اجتماعها الأول

"الوبري": اعتماد عدد من البرامج في مجال إدارة المرافق والممتلكات

عقدت لجنة إدارة المرافق والممتلكات المنبثقة عن اللجنة العقارية بغرفة الرياض، اجتماعها الأول برئاسة إبراهيم بن عبدالكريم الدرويش، وتم خلال الاجتماع التصويت باختيار المهندس محمد بن خالد الدريبي نائباً لرئيس اللجنة.

وأوضح عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عائض بن عبدالله الوبري أن اجتماع اللجنة استعرض أبرز محاور استراتيجية اللجنة والتي تركز على العمل مع الجهات التشريعية في التطوير وتحديث الأنظمة، وصناعة المهنة، وتعريف المهنة ونشر المعرفة، فيما وافق الاجتماع على عدد من البرامج التي ستعمل اللجنة على تنفيذها، ومنها برنامج أنا أقدر، ويهدف إلى إيجاد جيل جديد من الشباب السعودي يعمل لحسابه الخاص من خلال نشر ثقافة العمل وتشجيعهم على المبادرة والتحفيز على خلق فرص العمل، وتوليد الوظائف في نشاط إدارة المرافق والممتلكات، وبرنامج تمكين والذي يهدف إلى دراسة الأنظمة واللوائح بغرض تحسين البيئة التشريعية المتعلقة بتنظيم إدارة المرافق، ووضع حلول ومقترحات ورفعها للمسؤولين في الجهات المختصة.

ولفت "الوبري" إلى أن برنامج التجارب يهدف إلى نقل تجربة الرواد من الدول والمؤسسات والشخصيات الناجحة في مجال المرافق والصيانة والتشغيل إلى شباب الأعمال؛ للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، وبرنامج شركاء العمل والذي يهدف إلى عقد لقاءات وورش عمل مع الهيئات والمنظمات والشركات وإدارة الأسواق التي تلتقي أهدافها مع أهداف اللجنة لدعم المبادرات والمهتمين بالنشاط.

وأضاف أنه تم اعتماد برنامج مهنتي بهدف تشجيع تعليم وإنتاج مختصين في مجال إدارة المرافق وتحويلها إلى مهنة احترافية؛ لتوليد الوظائف منها من خلال نشر الوعي والتعريف بهذه الصناعة والمساهمة مع الجامعات، وبرنامج التعزيز والذي يهدف إلى تعزيز الروابط وتنمية العلاقات بين قطاع الأعمال محلياً ودولياً والجهات الحكومية الراعية والمنظمة لهذا النشاط، كما تم اعتماد برنامج "جائزتي"، والذي يتضمن جائزة تقديرية تكون سنوية لمنشآت قطاع الأعمال محلياً التي تطبق المعايير الدولية في الجودة للمباني الخضراء.

وأوضح "الوبري" أن لجنة المرافق تضم نخبة من الكفاءات المهتمين بإدارة المرافق والممتلكات وتطويرها وهم: إبراهيم بن عبدالكريم الدرويش (الرئيس)، م. محمد بن خالد الدريبي، خالد بن علي السحيباني، خالد بن دغيم العجمي، م. سلمان بن عبدالرحمن البيز، م. سعود بن عبدالعزيز سنوسي، م. عادل بن محمد الخراشي، م. عائض بن عوض القحطاني.