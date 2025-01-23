لجنة لدراسة طلبات المتقدمين للإشراف بـ"تعليم عسير"

في قطاعي البنين والبنات

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة عسير "جلوي آل كركمان"، تشكيل لجنة برئاسته لتطبيق ضوابط شاغلي الوظائف التعليمية "التشكيلات الإشرافية، في قطاعي البنين والبنات، ودراسة طلبات المتقدمين والمتقدمات للإشراف التربوي.

تضم اللجنة كلاً من: مساعد المدير للشؤون التعليمية "سعد الجوني" نائبًا للرئيس، والمساعدة للشؤون التعليمية "نورة آل مفرح" نائبة للرئيس، ومدير إدارة الإشراف التربوي "محمد آل طارش" أمينًا للجنة، ومديرة الإشراف التربوي "فاطمة الساحلي" أمينة للجنة، وعضوية كلٍّ من: المشرفين التربويين: إبراهيم عبدالمتعالي، وخالد الشهري، وناصر آل شعبان، وشاطرة القحطاني، وليلى شعثان، ومحمد عبد المتعالي عضوا إداريًّا.