النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنة لدراسة طلبات المتقدمين للإشراف بـ"تعليم عسير"

في قطاعي البنين والبنات

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة عسير "جلوي آل كركمان"، تشكيل لجنة برئاسته لتطبيق ضوابط شاغلي الوظائف التعليمية "التشكيلات الإشرافية، في قطاعي البنين والبنات، ودراسة طلبات المتقدمين والمتقدمات للإشراف التربوي.

 

تضم اللجنة كلاً من: مساعد المدير للشؤون التعليمية "سعد الجوني" نائبًا للرئيس، والمساعدة للشؤون التعليمية "نورة آل مفرح" نائبة للرئيس، ومدير إدارة الإشراف التربوي "محمد آل طارش" أمينًا للجنة، ومديرة الإشراف التربوي "فاطمة الساحلي" أمينة للجنة، وعضوية كلٍّ من: المشرفين التربويين: إبراهيم  عبدالمتعالي، وخالد الشهري، وناصر آل شعبان، وشاطرة القحطاني، وليلى شعثان، ومحمد عبد المتعالي عضوا إداريًّا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
لجنة لدراسة طلبات المتقدمين للإشراف بـ"تعليم عسير"
سبق

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة عسير "جلوي آل كركمان"، تشكيل لجنة برئاسته لتطبيق ضوابط شاغلي الوظائف التعليمية "التشكيلات الإشرافية، في قطاعي البنين والبنات، ودراسة طلبات المتقدمين والمتقدمات للإشراف التربوي.

 

تضم اللجنة كلاً من: مساعد المدير للشؤون التعليمية "سعد الجوني" نائبًا للرئيس، والمساعدة للشؤون التعليمية "نورة آل مفرح" نائبة للرئيس، ومدير إدارة الإشراف التربوي "محمد آل طارش" أمينًا للجنة، ومديرة الإشراف التربوي "فاطمة الساحلي" أمينة للجنة، وعضوية كلٍّ من: المشرفين التربويين: إبراهيم  عبدالمتعالي، وخالد الشهري، وناصر آل شعبان، وشاطرة القحطاني، وليلى شعثان، ومحمد عبد المتعالي عضوا إداريًّا.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
07:03 PM
في قطاعي البنين والبنات

لجنة لدراسة طلبات المتقدمين للإشراف بـ"تعليم عسير"

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
513

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة عسير "جلوي آل كركمان"، تشكيل لجنة برئاسته لتطبيق ضوابط شاغلي الوظائف التعليمية "التشكيلات الإشرافية، في قطاعي البنين والبنات، ودراسة طلبات المتقدمين والمتقدمات للإشراف التربوي.

 

تضم اللجنة كلاً من: مساعد المدير للشؤون التعليمية "سعد الجوني" نائبًا للرئيس، والمساعدة للشؤون التعليمية "نورة آل مفرح" نائبة للرئيس، ومدير إدارة الإشراف التربوي "محمد آل طارش" أمينًا للجنة، ومديرة الإشراف التربوي "فاطمة الساحلي" أمينة للجنة، وعضوية كلٍّ من: المشرفين التربويين: إبراهيم  عبدالمتعالي، وخالد الشهري، وناصر آل شعبان، وشاطرة القحطاني، وليلى شعثان، ومحمد عبد المتعالي عضوا إداريًّا.

شارك برأيك
33
128

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
2,989
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,112
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
8,887
100 ألف

100 ألف

14 يناير
3,441

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان
بثنا المباشر أخطر علينا!!

بثنا المباشر أخطر علينا!!

منيرة آل سليمان
هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

خالد الشبانة
الشـاهد الأخـرس..!!

الشـاهد الأخـرس..!!

محمد الصيـعري
ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

بندر الشهري
هل لدينا إعلام طـيران؟

هل لدينا إعلام طـيران؟

منيف الحربي
جدة ومعضلتها الحقيقية

جدة ومعضلتها الحقيقية

جمعان الكرت
تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

برجس البرجس
فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة