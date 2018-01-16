لجنة مشتركة لدراسة توسيع مقر قرية الباحة التراثية بالجنادرية

وكيل الإمارة وقف على التجهيزات والاستعدادات النهائية

وقف وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد مالح الشمري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمشاركة المنطقة بالجنادرية ٣١، على التجهيزات والاستعدادات النهائية بقرية الباحة التراثية بالجنادرية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة ما تم طرحة من رؤى ومقترحات يتم مناقشتها في اجتماع قادم يضم في عضويته اللجان العاملة بالمهرجان، وقد أبدت إدارة المهرجان والحرس الوطني موافقتهما المبدئية لإمكانية التوسع بمقر قرية الباحة التراثية.

وقام الدكتور الشمري ومدير عام مهرجان الجنادرية سعود الرومي بجولة داخل القرية مستمعين الى شرح مفصل من رئيس وفد المنطقة عن أبرز ما تحويه القرية وما تم إضافته من تحسينات وتعديلات شملت هذا العام معرض الإدارات الحكومية وقاعة النساء ومقرات الحرفيين والأسر المنتجة ومقر استقبال كبار الشخصيات وكذلك المتحف التراثي وبيت البادية والمطعم الشعبي والبئر والممرات الداخلية إلى جانب أعمال الإنارة واللوحات التجميلية للقرية التراثية.

عقب ذلك بحث الشمري مع المسئولين عن المهرجان الوطني للتراث والثقافة، إمكانية التوسع في مقر القرية التراثية للمنطقة لما تشهده من إقبال وازدحام للزوار يتزايد في كل عام وإعطائها فرصة أكبر للمشاركة بأن تكون ذات شمولية ولكونها من المناطق السياحية التي تتميز بالكثير من المقومات السياحية ذات الخصوصية التراثية العريقة.

من جانبه أكد مدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية سعود الرومي حسن التنظيم والإعداد وإدارة الفعاليات المتميزة بقرية الباحة التراثية مشيداً بفريق عمل القرية التراثية والمشاركين بها كونهم يعكسون ما يتميز به إنسان الباحة من كرم وبشاشة وحسن خلق.

بدوره أوضح مدير عام التطوير السياحي بإمارة منطقة الباحة رئيس وفد المنطقة المشارك محمد غرم الله لافي بأن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر عبر العديد من الاجتماعات التحضيرية والتنسيقية على مستوى إدارة المهرجان والحرس الوطني والمنطقة والتي خلصت جميعها إلى ضرورة الاستمرار في تألق المشاركة وتميزها والخروج بمظهر لائق ومتجدد كل عام.

وأكد لافي بأن القرية تشهد هذا العام العديد من التعديلات على مستوى المقرات وكذلك الفعاليات والمشاركين، بحيث يلمس الزائر مدى التجديد والتنوع في الفعاليات ويعيش أثناء زيارته للقرية أجواء الماضي العريق بكافة تفاصيله.